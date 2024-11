Le dichiarazioni dell'On. Jole Santelli, Coordinatore Regionale Forza Italia Calabria

"Nessun alibi cui appellarsi, nessuna colpa a predecessori da affibbiare, da oggi Mario Oliverio è solo dinanzi ai calabresi, è solo dinanzi alle proprie responsabilità". Lo afferma in una nota stampa il leader degli azzurri calabresi, che aggiunge: "Dovrà partorire dopo 7 mesi( ormai ha sfiorato i termini di una normale gravidanza) la Sua giunta, i suoi nomi, i suoi uomini, le sue donne. Non sarà questa giunta, temo, a poter determinare le sorti della legislatura, ma il comportamento che Mario Oliverio assumerà è la prova d'appello finale per il governatore per riprendere dignità, per ammette errori. Mai nessuno ha avuto il potere che in questo momento Egli sembra avere, e contemporaneamente, gestire questo potere dall'orlo di un burrone che può travolgerlo. La politica, però, è questa, è fatta di scelte, di scelte aperte ed alla luce del sole. Non credo sia il campo di battaglia preferito da Mario Oliverio, più abituato alle segreterie dei partiti ed alle ovattate stanze dei Palazzi, ma questo è.Vediamo quale sarà la sua scelta e capiremo- conclude la nota - se lui stesso pensa ancora di lottare per questa legislatura o ha già gettato la spugna".