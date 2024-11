Lo ha dichiarato Jole Santelli, coordinatrice regionale di Forza Italia: 'è un orrore, una vergogna'

"Oggi il governo Renzi e la maggioranza hanno votato il prelievo forzoso dai conti correnti superiori ai centomila euro, per sopperire alle sofferenze delle banche. Un orrore, una vergogna che fa rabbrividire, qualcosa a cui confronto impallidisce anche il famoso prelievo d'agosto di Giuliano Amato, fatto almeno per lo Stato e non per le Banche. Per essere chiari i correntisti, clienti della banca, se questa si ritrova in difficoltà, si vedranno espropriare dei propri risparmi per coprire i buchi della banca. Questo si mostra per l'ennesima volta un governo cieco, senza alcun rispetto per i propri cittadini e per le famiglie, interessato esclusivamente a giochi di potere ed a tutelare i grandi interessi."

On.Jole Santelli