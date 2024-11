Un minuto di silenzio in apertura di seduta all'Assemblea legislativa piemontese in omaggio a «una donna forte e tenace che amava profondamente la sua terra». Mentre i forzisti nel Consiglio lombardo hanno espresso il loro cordoglio con un fiocco nero sul petto

Il Consiglio regionale del Piemonte ha ricordato questa mattina con un minuto di silenzio in apertura di seduta l'ex consigliere Giuseppe Cerchio, scomparso lo scorso febbraio, e la presidente della Regione Calabria Jole Santelli, morta il 15 ottobre.

«Jole Santelli - ha detto il presidente dell'Assemblea legislativa piemontese Stefano Allasia, ricordando di avere seduto con lei in Parlamento - è stata un politico di lungo corso, parlamentare per quasi 20 anni. Amava profondamente la sua terra, al servizio della quale ha dedicato buona parte sua vita. Era una donna forte e tenace, determinata nella sua lotta contro il male che l'aveva colpita da tempo».

E i consiglieri del gruppo regionale di Forza Italia in Lombardia hanno voluto esprimere il proprio cordoglio per la morte della collega di partito e presidente della Calabria con un fiocco nero appuntato al petto.

«Con questo fiocco nero - afferma il capogruppo Gianluca Comazzi - abbiamo voluto esprimere, in maniera sobria e semplice, il nostro cordoglio per una donna di grande valore, che ha combattuto come una leonessa contro un male oscuro trasmettendo a tutti noi la sua grande voglia di vivere».

«Jole - aggiunge la consigliera azzurra Paola Romeo - non era solo una politica di razza: era una donna tenace, forte, libera. Con questo piccolo gesto simbolico mandiamo un abbraccio ai suoi familiari, agli abitanti della Calabria e anche a lei, dovunque essa sia».

LEGGI ANCHE:

Santelli, un minuto di silenzio nella prima seduta del Consiglio delle Marche

Jole Santelli, notizie e reazioni alla morte della presidente della Regione Calabria LIVE