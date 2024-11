Interrogazione al presidente del Consiglio dei parlamentari calabresi di Forza Italia

“Con un’interrogazione al Presidente del Consiglio ed al ministro delle infrastrutture i parlamentari di Forza Italia calabresi Santelli, Occhiuto e Galati chiedono al governo, dinanzi all’ulteriore problematica relativa ai trasporti determinata dal crollo del viadotto sulla A3, un Piano di emergenza. Il crollo, che crea una barriera fra il collegamento autostradale della Calabria con il resto d’Italia, complica una situazione dell’A3 che già è particolarmente grave. Inoltre, gli altri mezzi di trasporto per la Calabria hanno subito una drammatica contrazione, ciò è accaduto tanto per i treni quanto per il numero di tratte aeree. A ciò corrispondono, inoltre, tariffe inspiegabilmente alte. Tale contrazione del numero di treni ed aerei non è certo dovuta a mancanza di passeggeri, in considerazione della circostanza che è spesso necessario prenotare con largo anticipo.

La situazione descritta impone un intervento del governo cui si chiede la formulazione di un piano di emergenza che tenga conto dell’intero quadro di riferimento dei trasporti, perché è impossibile che una regione rimanga in tal modo isolata, senza che il governo si faccia parte attiva per garantire il sacrosanto diritto alla mobilità.”