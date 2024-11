Riceviamo e pubblichiamo la replica dell'onorevole Jole Santelli all'articolo pubblicato sulla nostra testata "Forza Italia cuoce a fuoco lento in Calabria. E la pressione sale":

Egregio Direttore,

Per l’ennesima volta diffido il Suo giornale dal diffondere infondate notizie nei miei confronti. Nonostante la pervicacia sei vostri fantasiosi articolisti ricordo a Lei ed ai Suoi lettori che io sono in FI dal 1995, dal 1996 lavoro per il Presidente Berlusconi, dal 2001 sono in FI come parlamentare. Fi è il mio partito, Silvio Berlusconi il mio leader, sono legata da un rapporto di amicizia e stima ventennale al capogruppo si FI alla Camera, Mariastella Gelmini. Non ho mai e dico mai immaginato di distinguere la mia strada da quella di Silvio Berlusconi. Mi auguro che gli attenti giornalisti impegnati ad infangare la mia figura la smettano di annunciare follie. La mia storia personale e politica parla. Sono l’unica ad essermi dimessa dal governo per rimanere accanto a Silvio Berlusconi, mentre troppi lo abbandonavano per una poltrona di governo. Non sono tentata da alcuna scissione, gruppo parlamentare o altro, ho con dolore abbandonato il nome di FI solo quando Berlusconi lo ha cambiato in PDL. Io sono di FI e sono leale al mio Presidente. Credo che possano finire qui le cattive illazioni nei miei confronti, ribadisco destituite da qualsiasi fondamento. Le chiedo di pubblicare questa nota e di evitare la propalazione ulteriore di fake news che mi riguardano.

Di seguito invece le precisazioni del direttore responsabile della testata Pasquale Motta: Carissima onorevole, prendiamo atto della sua dedizione a Silvio Berlusconi, tuttavia, quello che scrivono i nostri notisti sono il frutto di relazioni con autorevoli fonti tutte dentro alle dinamiche del suo partito. Lei smentisce? Buon per Lei. Noi facciamo il nostro mestiere. Indagare nei retroscena politici è un pezzo di questo mestiere. E, d'altronde, le vicende raccontate da noi sono state scritte dalle maggiori testate regionali e nazionali.