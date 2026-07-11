«Grande partecipazione questa sera alla prima assemblea politica di Futuro Nazionale a Lamezia Terme, con oltre 400 persone in una gremita sala d'albergo ai limiti della capienza». Lo afferma il deputato Rossano Sasso, dirigente nazionale Futuro Nazionale con Vannacci.

«Insieme al prof. Rinaldi e al neo-commissario regionale Domenico Furgiuele - aggiunge - abbiamo gettato le basi dell'organizzazione territoriale del partito, grazie all'incessante attività dei comitati costituenti. A tal proposito smentisco categoricamente le voci che parlano di 600 iscritti che avrebbero abbandonato il partito, evidentemente chi ha pubblicato questa notizia non ha adempiuto al primo obbligo deontologico di un giornalista professionista che è quello di verificare le fonti.

La Calabria oggi conta oltre 5.000 iscritti, militanti veri e non farlocchi e oggi ne abbiamo visti tanti. Abbiamo salutato inoltre numerosi amministratori comunali che hanno aderito a Futuro Nazionale, tra questi in particolare due consiglieri comunali e un assessore di una grande città come Lamezia Terme. Nelle prossime settimane - conclude Sasso - provvederemo infine ad organizzare anche i dipartimenti tematici del partito e sono certo che saranno in tanti dalla Calabria a dare un importante contributo per costruire la futura classe dirigente di Futuro Nazionale».