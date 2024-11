I segretari provinciali del PD di Cosenza, Crotone e Vibo in una nota congiunta rivendicano il successo del loro partito sull'esito del risultato dell'elezione dell'ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale e stigmatizzano l'isolamento di Forza Italia. Con AP è alleanza strategica recita la nota dei dirigenti democrat

Il voto di ieri in consiglio regionale apre una nuova fase in Calabria. Forza Italia fallisce rovinosamente "l'assalto", chiaramente guidato da Scopelliti, nonostante una insistente azione, tipica di una disperata quanto improbabile campagna acquisti.

L'isolamento di Occhiuto e Santelli fa abortire ogni tentativo di "conquista"

Il Partito Democratico unito elegge il presidente Nicola Irto, il vicepresidente Vincenzo Ciconte e il questore Giuseppe Neri, centrando tutti gli obiettivi e apre un dialogo strategico con AP, nel solco della esperienza di governo nazionale confermata dall'alleanza per le regionali in Sicilia.

In questo quadro, il lavoro del segretario Ernesto Magorno e del capogruppo Sebi Romeo hanno consentito un risultato importante per il Consiglio e strategico per il futuro. Il tutto in stretto raccordo con il presidente Mario Oliverio. «Comprendiamo - aggiungono i segretari- il nervosismo di chi tenta di fare confusione, ma i fatti sono testardi e sotto gli occhi di tutti. Adesso il "Cantiere Calabria" illustrerà le tante cose fatte dal governo Oliverio che, in sinergia con il governo nazionale, dopo la semina, apre una fase di seconda raccolta per la Calabria».

Luigi Guglielmelli

Segretario provinciale Cosenza

Enzo Insardà

Segretario provinciale Vibo Valentia

Gino Murgi

Segretario provinciale Crotone