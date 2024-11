Il presidente della Regione è intervenuto al convegno di Capri dei Giovani Imprenditori: «Il sindaco di Piombino non vuole il rigassificatore? Io voglio un rigassificatore in Calabria»

Lo scontro tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni? «Sono cose che accadono, ma ora basta, punto e a capo. Si risolverà tutto», dice il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, dal convegno di Capri dei Giovani Imprenditori.

«Il padre del centro destra si aspettava dalla Meloni un atteggiamento più rispettoso. Credo che si risolverà tutto. È come un padre che ha dato un ceffone al figlio, il padre si aspettava di essere ascoltato per cose che non ha avuto». E sull'emergenza energia dice: «Il sindaco di Piombino non vuole il rigassificatore? Io voglio un rigassificatore in Calabria».