La determina dello scorso 7 novembre stabilisce un assegno per aver svolto il ruolo di consigliere regionale. La somma corrisposta a partire dall'1 ottobre 2022

Vitalizio in arrivo Giuseppe Scopelliti. Per l’ex presidente del Consiglio regionale, assessore della Giunta e, nel 2010, governatore della Calabria la determin 643 del 7 novembre 2022, stabilisce un assegno (per aver svolto il ruolo di consigliere regionale) di cui all’art.14 della legge regionale 14 febbraio 1996, n.3.

Il vitalizio

L’atto del Burc della Regione stabilisce di «quantificare l’assegno vitalizio, da corrispondere all’ex consigliere Giuseppe Scopelliti, che oggi ha 55 anni,per il mandato di Consigliere regionale svolto nella VI, VII e IX legislatura, in euro 4.694,30 lordi mensili». La spesa, secondo l’atto verrà calcolata nella “Missione 01” del bilancio 2022/2024 del Consiglio Regionale, con scadenza nell’esercizio 2022, che ne presenta la necessaria disponibilità. Il vitalizio sarà corrisposto a decorrere dal 1°ottobre 2022.

Scopelliti, da sindaco di Reggio, era stato giudicato colpevole di falso e abuso d’ufficio e per questo era stato condannato a 5 anni di reclusione.