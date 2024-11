La consigliera regionale mette le mani avanti: «Non cerco una mia candidatura»

La consigliera regionale crotonese Flora Sculco ha scritto una lettera al segretario del Partito Democratico Matteo Renzi, al segretario regionale Ernesto Magorno, e al Presidente della Regione Mario Oliverio. Quello che emerge dalla missiva è la richiesta di un impegno da parte del segretario dem nel trovare un rappresentante nazionale del territorio crotonese da candidare alle elezioni politiche del 4 marzo prossimo.





La Sculco, sempre nella lettera, mette le mani avanti, sostenendo che non sta avanzando una proposta in prima persona a candidarsi, ma vuole che si cerchi la giusta personalità che sposi in pieno il progetto di rilancio di Crotone, senza intromettersi nelle dinamiche decisionali del PD. Nel resto della missiva, la consigliera regionale ha elencato buona parte dei lavori svolti, in qualità di rappresentante in Regione del territorio, come il “Patto per Crotone” ispirato dal “Masterplan per il Mezzogiorno” ideato proprio da Renzi durante il mandato di Presidente del Consiglio dei Ministri.

La Sculco ha sviscerato poi tutte le altre iniziative messe in campo e attuate, come la Bonifica dei siti industriali crotonesi, insieme alla nomina del Commissario Elisabetta Belli. Ma non solo, parla dell'impegno e della difesa delle infrastrutture e del progetto di rilancio archeologico “Antica Kroton”. Il tutto, secondo la Sculco, con il fine di far risorgere il capoluogo pitagorico. Da qui, poi, la richiesta della giusta personalità che possa dare continuità e rappresentanza di tutte queste istanze in Parlamento.