Bambini costretti ad andare a scuola a Melito Porto Salvo, l’indignazione del garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria

«Apprendo dal sindaco di Roccaforte del Greco che, a parità di numeri e condizioni dello scorso anno, i bambini saranno costretti ad andare a scuola a Melito Porto Salvo, con gravi rischi derivanti dalle cattive condizioni del percorso da coprire. Sopprimere un presidio scolastico», riferisce Antonio Marziale.

Egli stesso in una nota si dichiara «indignato con chi mi ha detto che non si può mettere a repentaglio la sicurezza dei docenti per raggiungere Roccaforte. Forse che la sicurezza dei bambini è meno importante? Il diritto dei minori è prioritario davanti a qualsiasi altro diritto e chi ha responsabilità nelle scuole lo dovrebbe sapere, altrimenti cambi mestiere».

Interpellati in merito alla grave situazione, la dirigente scolastica provinciale Mirella Nappa, il dirigente Ufficio scolastico regionale Diego Bouchè, il prefetto Michele Di Bari, il presidente Tribunale dei minorenni Roberto Di Bella e il Procuratore Tribunale dei minori Giuseppina Latella, con la richiesta di venire in soccorso alle difficoltà e ai bisogni dei bambini.