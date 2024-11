Mario Oliverio, candidato del centrosinistra alle prossime elezioni regionali, interviene sul caso della scuola di Polizia di Vibo Valentia, e promette di intervenire per bloccare la chiusura.

Vibo Valentia - "Tagliare la Scuola Allievi Agenti di Vibo Valentia significherebbe cancellare un pezzo di storia della Calabria e al tempo stesso eliminare una serie di servizi fondamentali per quanto riguarda la sicurezza del vibonese".



"L'Istituto, considerato un fiore all'occhiello della formazione degli allievi delle forze di pubblica sicurezza italiane - prosegue Oliverio -rischia di essere chiuso a seguito della razionalizzazione dei presidi della Polizia di Stato sul territorio imposti dai progetti di spendig review del governo. (...) E' assolutamente irragionevole chiudere una struttura che offre servizi così importanti per la città di Vibo Valentia: al contrario l'istituto dovrebbe essere valorizzato inglobando al suo interno uffici amministrativi che incrementino ancora di più la qualità di una struttura che è attualmente l'unico centro di formazione per agenti di Polizia di Stato tra Salerno e Trapani. Chiuderla vorrebbe dire dare un segnale sbagliato alla criminalità organizzata, in un momento in cui le continue operazioni delle forze dell'ordine ne stanno minando profondamente la pervasività".