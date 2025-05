Il presidente della Accademia Pontificia per la Vita è intervenuto al talk politico di LaC Tv: «È quello a lui più vicino, non intravedo elementi di discontinuità anche se ciascuno vanta caratteristiche peculiari»

«Se Bergoglio avesse potuto scegliere, avrebbe sicuramente designato, come suo successore, Prevost. È quello più in linea con il suo magistero». Lo ha detto monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Accademia Pontificia per la Vita, nel corso della trasmissione di approfondimento politico Perfidia in onda su LacTv.

Al centro della puntata l’elezione di papa Leone XI e la conduttrice Antonella Grippo, con il suo solito modo di fare irriverente e dissacrante ha discusso del post Bergoglio anche con: Moni Ovadia, intellettuale e scrittore, Maurizio Gasparri, capogruppo al Senato per Forza Italia, Luigi de Magistris, leader di Democrazia e Autonomia, Stefano Zecchi, filosofo e scrittore. Ci sono pure Enza Bruno Bossio del Partito Democratico e Giuseppe Graziano di Azione. E ancora, il giornalista de Il Fatto Quotidiano Antonello Caporale, l’opinionista Raffaele Florio, il magistrato Alberto Cisterna e Luca Varani, vicedirettore di LaCity Mag.

«Non intravedo elementi di discontinuità - ha aggiunto il presidente dell’Accademia pontificia - anche se ciascuno vanta caratteristiche peculiari». Dal dibattito è uscito fuori che Prevost è sicuramente un successore di Francesco, ma più che altro è un interprete di quel pensiero progressista che ha accompagnato il pontificato di Bergoglio. Insomma si è discusso di ciò, cercando di coprire appieno tutti i punti focali di questa elezione del Conclave e di cosa potrà succedere nel panorama politico internazionale.

