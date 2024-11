«Il presidente Mario Oliverio si ricandiderà. Si ricandiderà e vincerà, sarà il primo presidente della Regione a fare due mandati». Non ha dubbi il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Sebi Romeo ospite della puntata odierna della trasmissione Filo diretto, in onda su LaC Tv e condotta da Oldani Mesoraca. Il consigliere regionale è certo che il governatore non arretrerà di un millimetro sull’autocandidatura alle prossime elezioni regionali già ampiamente annunciata. E sulla bufera giudiziaria in cui è rimasto travolto e rispetto al suo ruolo in Consiglio regionale: «Oliverio ad oggi è nel pieno delle sue funzioni seppure costretto da una misura cautelare a San Giovanni ingiustamente. Non si comprende cosa abbia fatto, siamo sicuri della sua onestà. Anche nelle persone leggo incredulità. Questa vicenda lo rafforzerà» - ha dichiarato ancora Romeo.



Non manca poi una stoccata alla classe dirigente del Partito democratico colpevole a suo dire di «non aver pronunciato parole di solidarietà e vicinanza ad Oliverio, parole che il presidente merita. Il Pd ha il dovere di esprimersi a Catanzaro come a Roma e dovrebbe dire che il governatore ha cambiato la Calabria. Non possono esserci ipocrisie. Oliverio – ha affermato il consigliere regionale - è oggetto di una vicenda inquietante. Inaccettabile questo silenzio dal gruppo dirigente del Pd».