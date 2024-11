Si tratta di un nuovo gruppo di discussione politica presentato ufficialmente a Siderno. All’interno esponenti di centrodestra e centrosinistra in aperto dissenso con i rispettivi partiti d’origine

Per attuare la loro proposta programmatica si sono dati 7 anni di tempo. Si chiama “Calabria 2025” il nuovo gruppo di discussione politica presentato ufficialmente a Siderno. Un’aggregazione stabile con esponenti di centrodestra e centrosinistra, in aperto dissenso con i rispettivi partiti d’origine, una formazione inclusiva orientata verso scelte politiche praticabili con un occhio a tutta la Città metropolitana e a tutta la Regione, partendo dalla Locride.

«Se infatti finora ci siamo concentrati sul nostro territorio – affermano i promotori dell’iniziativa - non ne abbiamo mai perso di vista gli stretti legami con la Piana di Gioia Tauro, la città di Reggio e tutto il resto della Calabria e vogliamo continuare il nostro lavoro anche in questa più ampia prospettiva. Per queste ragioni vogliamo che le nostre proposte abbiano un orizzonte temporale di realizzazione realistico, ma non biblico». Molti i big in platea ad ascoltare le proposte del neonato movimento politico. Dall’ex senatore Franco Crinò, all’ex assessore regionale Federica Roccisano, passando per Alfonso Passafaro e Giuseppe Caruso.