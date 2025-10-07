Riconfermate Pasqualina Straface e Luciana De Francesco. Tra le new entry Elisa Scutellà, unico ingresso nel M5s. Entra anche la presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro
Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
Sono sette le donne elette nel Consiglio regionale della Calabria, una in più rispetto alla scorsa legislatura. Una cifra, comunque, che in percentuale rappresenta solo il 22% nonostante la legge regionale sulla doppia preferenza di genere.
Le elette sono Pasqualina Straface (Forza Italia), già presidente della III Commissione consiliare 'Sanità, Attività sociali, culturali e formative', segretario della IV Commissione 'Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell'ambiente', nonché delegata dalla Giunta regionale alla rete dei servizi per le dipendenze patologiche; Elisabetta Santoianni (Forza Italia): presidente provinciale dell’Associazione Italiana Coltivatori, è entrata in Consiglio regionale; Rosaria Succurro (lista Occhiuto Presidente): presidente della Provincia di Cosenza e dell’ANCI Calabria, già sindaca di San Giovanni in Fiore.
Rieletta Luciana De Francesco (Fratelli d’Italia). Entra in Consiglio anche Rosellina Madeo (Partito Democratico) presidente del Consiglio comunale di Corigliano-Rossano, ed Elisa Scutellà, ex deputata, l’unica rappresentante del M5S ad entrare in Consiglio regionale.
Entrerà in Consiglio anche Filomena Greco (Italia Viva – Casa Riformista): ex sindaca di Cariati.