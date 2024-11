Ha partecipato anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Marco Minniti, oltre al segretario regionale Ernesto Magorno, alla riunione, tenutasi a Lamezia, di insediamento della Consulta della legalità del partito calabrese

“L’illegalità si sconfigge non soltanto con le leggi ma anche con un rapporto diverso con i cittadini e soprattutto con la cultura e con l'istruzione. Perché sono i cittadini che poi ci aiutano a fare la legalità". Sono queste le dichiarazioni del responsabile giustizia del Pd David Ermini a Lamezia Terme durante la riunione di insediamento della Consulta della legalità del partito a cui hanno partecipato anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Marco Minniti e il segretario regionale Ernesto Magorno.



Marco Minniti: “Con la 'ndrangheta non si può convivere e non può essere contenuta o limitata, ma deve essere sconfitta. Noi dobbiamo combattere contro il mito dell'invincibilità della 'ndrangheta, delle mafie. Si sta cercando di creare qualcosa che tenta di parlare alla Calabria non in senso verticale ma in senso orizzontale. Mi auguro che questo diventi un modo di essere del Pd calabrese. Siamo impegnati in varie sfide in Calabria e noi le dobbiamo vincere. Queste consulte devono essere aperte, sapendo che il tema su cui oggi stiamo discutendo è un tema cruciale per tutta la Calabria. La legalità, il rispetto delle regole, è una questione che in Calabria ha una doppia valenza. È strettamente connessa con lo sviluppo. Lotta all'illegalità significa anche lotta alla corruzione. Corruzione e 'ndrangheta spesso camminano insieme. Dentro alle illegalità ci sono vasi comunicanti, per questo il tema dell'illegalità deve essere visto a 360 gradi.

La 'ndrangheta è una minaccia che corrode le basi della democrazia perché interviene ed interferisce nelle strategie del consenso. Non dobbiamo lasciare soli i sindaci nel gestire gli appalti. Noi - ha concluso Minniti - questa partita la vinciamo se siamo in grado di fare una campagna di massa facendo comprendere che la battaglia per la legalità è una battaglia per i diritti; se teniamo insieme legalità e diritti vinciamo anche la partita contro la 'ndrangheta. Partita che vinciamo se mettiamo in campo un movimento e questo è il compito di un partito, di un partito in generale e ancor di più di un partito come il Pd”.

INTERVISTA A MAGORNO SULLE PRIMARIE A COSENZA