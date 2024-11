Riceviamo e pubblichiamo la nota del senatore Marco Siclari. «Mi dispiace dover contestare la notizia da voi riportata a frima del giornalista Ricacrdo Tripepi avente come titolo: FI, Aiello: “Non sarò vicecoordinatore”. Fallisce la rivoluzione dolce di Berlusconi. L’articolo riporta “una mia proposta a Piero Aiello come vice coordinatore regionale del partito”. Ci tengo a precisare che non ho mai fatto alcuna proposta per cui la notizia è infondata e falsa».

«Nel rispetto del delicato ed importante momento di riorganizzazione del partito -aggiunge l'esponente forzista - non ho mai avanzato alcuna proposta nè per mia iniziativa personale nè tantomeno per conto di terzi. Con Piero Aiello, in ogni caso, mi legano rapporti politici e professionali. Saranno, direttamente, il presidente Silvio Berlusconi e, il suo vice, Antonio Tajani a guidare questa tanto attesa fase di rinnovamento e riorganizzazione del partito».