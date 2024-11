Conferenza stampa del primo cittadino all’indomani dell’insediamento della commissione d’accesso che dovrà verificare eventuali infiltrazioni mafiose

Pietro Fuda non molla. Il sindaco di Siderno ostenta serenità a pochi giorni dall’insediamento della commissione d’accesso antimafia in municipio. Il primo cittadino nel corso di un’affollata conferenza stampa ha difeso con forza il proprio operato. «Le carte parlano da sole – ha ribadito – e questo mi dà più forza per la prosecuzione del mio mandato. Non dico di essere contento della nomina della Commissione – ha osservato il sindaco - ma probabilmente il loro lavoro potrebbe servire a fare chiarezza e darci ulteriori stimoli. Sono tranquillo e sono pronto a fornire ogni chiarimento che mi verrà richiesto". Ma come mai dunque tanta attenzione del Viminale verso Siderno? Il nostro eccessivo dinamismo - ha tuonato Fuda - evidentemente ha dato fastidio".

La commissione svolgerà la propria attività d’indagine per tre mesi, prorogabili per altri tre, al termine dei quali redigerà una relazione da inviare al Prefetto. Intanto il dibattito proseguirà oggi pomeriggio in un Consiglio comunale che si preannuncia caldissimo.