Non solo un momento celebrativo e di festa per la forte affermazione del Partito democratico alle ultime elezioni comunali di Siderno, ma occasione di respiro per discutere e confrontarsi sul lavoro da compiere in vista dell’avvio del tesseramento, della stagione congressuale ma anche e soprattutto sulla necessità di creare una rete di dialogo continuo tra i vari livelli istituzionali e quelli di partito. È stato questo il senso della visita nella Locride di Valentina Cuppi, sindaco di Marzabotto e presidente nazionale del Pd. All’evento hanno partecipato anche i neo eletti consiglieri regionali Nicola Irto e Franco Iacucci, insieme a Sebi Romeo.

«La recente esperienza elettorale di Siderno evidenzia – ha detto Cuppi - che laddove prevalga un’idea di partito radicato nel territorio, il risultato si veda. Questo è il frutto dell’infaticabile lavoro, svolto con costanza e continuità, da parte di tutto il gruppo dirigente, degli attivisti e cittadini che hanno creduto nel progetto progressista e riformista che Mariateresa Fragomeni delineato nel suo programma». Quindi un passaggio anche sul commissariamento del partito. «Si dovrà riflettere – ha ammesso – per i territori rappresenta una ferita forte perché il radicamento viene meno. Il partito va ricostruito a partire dai circoli».

Intanto per venerdì prossimo è stato convocato il primo consiglio comunale. All’ordine del giorno il giuramento del primo cittadino e la nomina della nuova giunta su cui al momento Fragomeni preferisce tenere le carte coperte, senza escludere tuttavia delle novità. «La squadra è pronta – ha confermato – aspettando una sorpresa di cui sarà partecipe tutta la cittadinanza. Non è una giunta fatta in base ai numeri ma in base alle esperienze e alle competenze che possono essere tramutate in apporto lavorativo per la nostra città».