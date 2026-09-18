La soglia del 42 per cento ridisegna la lettura dei sondaggi prima ancora di ridisegnare il Parlamento. Dopo l’approvazione al Senato della riforma elettorale, il consenso dei singoli partiti non basta più a misurare i rapporti di forza: pesano la loro collocazione, la coalizione nella quale quei voti possono confluire e soprattutto la distanza dalla percentuale che apre l’accesso al premio di governabilità. La Supermedia YouTrend-AGI del 17 settembre fotografa, da questo punto di vista, un equilibrio particolarmente delicato: il campo largo comprendente Italia Viva raggiunge il 42,3%, il centrodestra formato da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati si ferma al 40,7%, mentre Futuro Nazionale, fuori da quell’aggregazione, vale il 7,7%. Questi numeri, più delle oscillazioni di qualche decimale dei singoli partiti, definiscono il perimetro entro il quale si muove la nuova partita delle alleanze.

La fotografia del 17 settembre va tuttavia letta per ciò che è: una rilevazione delle intenzioni di voto, non una previsione del risultato delle prossime elezioni e neppure un sondaggio sulle possibili coalizioni. Una diversa alleanza potrebbe modificare il comportamento degli elettori e dunque anche le percentuali di partenza; l’esercizio che segue mantiene invece fermi i consensi rilevati oggi e misura gli effetti prodotti sul sistema delineato dalla riforma da una sola variabile, la collocazione di Futuro Nazionale.

FdI resta primo, Futuro Nazionale supera Forza Italia

Fratelli d’Italia rimane nettamente il primo partito con il 26,6%, seguito dal Partito democratico al 21,1% e dal Movimento 5 Stelle al 12,5%. Subito dietro si consolida però un dato destinato a pesare sugli equilibri del centrodestra: Futuro Nazionale raggiunge il 7,7% e supera di tre decimali Forza Italia, ferma al 7,4%; seguono Alleanza Verdi e Sinistra al 6,4%, la Lega al 5,6%, Azione al 3,3%, Italia Viva al 2,3%, +Europa all’1,5% e Noi Moderati all’1,1%.

Rispetto alla Supermedia precedente, FdI arretra di tre decimali, il Pd guadagna un decimale e il M5S quattro, mentre FN sale di un decimale e Forza Italia ne perde due; AVS guadagna un decimale, la Lega rimane stabile, Azione cede quattro decimali, Italia Viva uno, mentre +Europa e Noi Moderati avanzano entrambi di un decimale.

Il passaggio dai singoli partiti alle aree politiche modifica però la prospettiva. Il campo largo comprendente Italia Viva arriva al 42,3%, mentre il centrodestra è al 40,7%. Futuro Nazionale rimane autonomo con il suo 7,7% e assume così un peso particolare nell’aritmetica delle alleanze.

La distinzione tra fotografia demoscopica ed elaborazione redazionale diventa, su questo punto, essenziale. Il 42,3% del campo largo e il 40,7% del centrodestra sono gli aggregati riportati nella lettura della Supermedia; il 48,4%, invece, nasce dalla semplice somma tra il 40,7% del centrodestra e il 7,7% di FN. Non rappresenta dunque il risultato di un sondaggio su un’ipotetica coalizione allargata e non autorizza a sostenere che quella coalizione otterrebbe realmente il 48,4% alle urne: mantenendo invariati i consensi attribuiti oggi ai singoli partiti, quello sarebbe semplicemente il suo peso aritmetico.

La riforma elettorale e l’equivoco dei 220 seggi

La riforma elettorale approvata dal Senato trasforma la lettura di queste percentuali, perché alla consistenza dei singoli partiti affianca un meccanismo premiale legato alla forza complessiva delle coalizioni. Il ddl n. 1971, approvato con modificazioni dal Senato il 15 settembre e destinato, proprio perché modificato, a tornare alla Camera, introduce un sistema a prevalente base proporzionale accompagnato da un premio di governabilità di 70 deputati e 35 senatori; restano inoltre le soglie di sbarramento del 3% per le liste e del 10% per le coalizioni.

L’accesso al premio richiede condizioni precise: la medesima lista o coalizione deve ottenere il maggior numero di voti validi a livello nazionale in entrambe le Camere e raggiungere almeno il 42% dei voti validi sia alla Camera sia al Senato. Il superamento della soglia in una soltanto delle due non è quindi sufficiente.

La distinzione fondamentale riguarda il significato dei 220 seggi, spesso sovrapposti impropriamente al premio di governabilità: il premio alla Camera è di 70 deputati, mentre 220 rappresenta il tetto complessivo previsto per il soggetto premiato, con l’esclusione dal computo degli eventuali seggi conquistati nella circoscrizione Estero. Al Senato il meccanismo prevede 35 seggi di premio e un tetto fissato a 113.

Il 42%, dunque, apre l’accesso al premio quando ricorrono tutte le altre condizioni previste dalla riforma, ma non consegna automaticamente 220 deputati. La differenza è sostanziale, perché impedisce di trasformare una soglia elettorale in un numero di parlamentari predeterminato.

FN autonomo, il campo largo supera la soglia per tre decimali

Il primo scenario coincide con la fotografia attuale: Futuro Nazionale resta autonomo al 7,7%, il centrodestra composto da FdI, Forza Italia, Lega e Noi Moderati vale 40,7%, mentre il campo largo comprendente Italia Viva raggiunge il 42,3%. La distanza dalla soglia prevista dalla riforma è minima ma significativa: il centrodestra resta sotto di 1,3 punti, il campo largo la supera di appena tre decimali.

Quei tre decimali non equivalgono però all’assegnazione automatica del premio. Se il risultato elettorale riproducesse esattamente la fotografia di oggi, il campo largo si collocherebbe oltre la soglia minima del 42%; perché il premio venga effettivamente attribuito, la stessa coalizione dovrebbe però risultare prima a livello nazionale e raggiungere almeno il 42% sia alla Camera sia al Senato. Sono le condizioni congiunte previste dal meccanismo approvato dal Senato.

La differenza tra soglia e consistenza parlamentare diventa decisiva. Il 42,3% non può essere tradotto automaticamente in 220 deputati, perché il premio rimane fisso mentre la componente proporzionale dipende dai voti effettivamente ammessi al riparto, dalle soglie e dai meccanismi di attribuzione dei seggi. Una simulazione costruita soltanto sulla Supermedia può quindi misurare la posizione delle coalizioni rispetto alla soglia, ma non assegnare con precisione definitiva i parlamentari ai singoli partiti.

Con FN nel centrodestra l’aritmetica sale al 48,4%

Il secondo scenario lascia invariati tutti i consensi e modifica esclusivamente la collocazione di Futuro Nazionale: al 40,7% del centrodestra viene sommato il 7,7% di FN, portando l’aggregazione al 48,4%, mentre il campo largo rimane al 42,3%.

La distanza rispetto al primo scenario è evidente. Un’area al 48,4% si collocherebbe oltre la soglia del premio non più per pochi decimali ma per oltre sei punti; anche questo dato, tuttavia, non può essere letto come il risultato elettorale di una coalizione realmente sottoposta agli intervistati, perché una diversa offerta politica potrebbe modificare le intenzioni di voto. Il 48,4% rappresenta quindi una somma aritmetica costruita sui consensi del 17 settembre, non una rilevazione specifica su un centrodestra comprendente Futuro Nazionale.

Qualora quelle percentuali rimanessero invariate e l’aggregazione risultasse prima, raggiungendo almeno il 42% sia alla Camera sia al Senato, ricorrerebbero le condizioni percentuali e di primato previste per l’attribuzione del premio. La riforma stabilisce comunque che alla lista o coalizione assegnataria non possano essere attribuiti più di 220 deputati complessivi, esclusi gli eventuali seggi conquistati nella circoscrizione Estero.

Il significato politico della simulazione sta dunque nella diversa base sulla quale si innesterebbe lo stesso premio: non nel sostenere che il 48,4% equivalga automaticamente a 220 deputati, ma nel mostrare come la collocazione di una forza accreditata oggi del 7,7% possa modificare radicalmente la distanza di un’area politica dalla soglia del 42%.

Lo stesso premio su basi proporzionali diverse

La caratteristica politicamente più rilevante del meccanismo sta nella natura fissa del premio: l’entità del premio non aumenta insieme alla percentuale ottenuta, ma rimane fissata in 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. A cambiare è la base proporzionale sulla quale viene innestato, con la conseguenza che una coalizione appena sopra il 42% e una vicina al 48% possono ricevere lo stesso premio pur partendo da consistenze parlamentari differenti.

Tradurre direttamente il 42% in 220 deputati sarebbe quindi sbagliato. Il 42% indica la soglia minima prevista per accedere al premio, i 70 deputati costituiscono il premio alla Camera, mentre 220 rappresenta il tetto complessivo previsto per il soggetto premiato. Tre numeri diversi, tre funzioni diverse all’interno dello stesso sistema.

I piccoli partiti e la soglia del 3%

Le soglie di sbarramento introducono un’ulteriore variabile e impediscono di trasformare la Supermedia in una tabella automatica di seggi partito per partito. Italia Viva è infatti al 2,3%, +Europa all’1,5% e Noi Moderati all’1,1%, dunque al di sotto della soglia ordinaria del 3%, mentre il testo disciplina anche il trattamento delle liste coalizzate rimaste escluse secondo le condizioni ordinarie.

Per ciascuna coalizione ammessa al riparto, il testo prevede inoltre l’ammissione della lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle della coalizione rimaste escluse secondo le altre condizioni previste dalla riforma. Il peso complessivo della coalizione ai fini della verifica della soglia e il diritto delle singole liste a partecipare alla distribuzione dei seggi devono quindi essere considerati su piani distinti.

La conseguenza riguarda direttamente qualsiasi tentativo di trasformare il sondaggio in un Parlamento già definito: attribuire oggi «X deputati a FdI, Y a FN, Z a Forza Italia» significherebbe introdurre nel calcolo variabili che la Supermedia nazionale non contiene.

Perché i 70 seggi non possono essere spartiti oggi tra i partiti

L’impossibilità di distribuire oggi i 70 seggi del premio tra i singoli partiti deriva inoltre dalla stessa architettura della riforma. Il testo disciplina l’attribuzione del premio nelle diverse circoscrizioni attraverso liste circoscrizionali appositamente presentate, elemento che impedisce di dividere meccanicamente i deputati del premio tra le forze di un’ipotetica coalizione sulla sola base delle loro percentuali nazionali.

Nel caso di un centrodestra allargato a Futuro Nazionale, attribuire oggi un determinato numero di deputati-premio a FdI, FN, Forza Italia o Lega significherebbe incorporare nella simulazione decisioni future sulla composizione delle candidature che nessun sondaggio può anticipare. La precisione, in questo caso, sarebbe soltanto apparente.

Al Senato la simulazione richiede ancora maggiore prudenza

Palazzo Madama riproduce la stessa logica generale con un premio di 35 senatori e un tetto massimo di 113 per il soggetto premiato. La necessità che le condizioni richieste dalla riforma si verifichino nelle due Camere rende tuttavia ancora meno sostenibile la trasformazione di una Supermedia nazionale in un numero esatto di senatori attribuiti a ciascuna forza politica.

Il confine tra simulazione e previsione passa proprio da qui: i consensi del 17 settembre consentono di verificare la posizione aritmetica delle diverse aree rispetto alla soglia stabilita dalla riforma, ma non autorizzano ad attribuire al sondaggio informazioni che non possiede.

Tre percentuali raccontano il Parlamento del 17 settembre

40,7%, 42,3% e 48,4% condensano la fotografia politica del 17 settembre. Il primo dato misura il centrodestra formato da FdI, Forza Italia, Lega e Noi Moderati; il secondo il campo largo comprendente Italia Viva; il terzo è la somma puramente aritmetica ottenuta aggiungendo Futuro Nazionale all’attuale centrodestra.

Nella configurazione considerata, il centrodestra rimane sotto la soglia del 42%, il campo largo la supera di appena tre decimali, mentre l’ipotetica somma tra centrodestra e FN arriverebbe al 48,4%. Non sono risultati elettorali, non anticipano la composizione delle future coalizioni e non consentono di stabilire come reagirebbero gli elettori davanti a schieramenti differenti. Mostrano però una conseguenza politica del sistema delineato dalla riforma: al consenso dei singoli partiti si aggiunge il peso della loro collocazione nelle alleanze.

Futuro Nazionale al 7,7% assume così un significato che va oltre il dato del singolo partito. Con FN autonomo, la fotografia del 17 settembre colloca il centrodestra al 40,7% e il campo largo con Italia Viva al 42,3%; sommando invece FN al centrodestra, quell’area raggiungerebbe aritmeticamente il 48,4%. È la stessa percentuale attribuita a Futuro Nazionale, ma inserita in due geometrie politiche differenti produce una lettura completamente diversa rispetto alla soglia prevista dalla riforma.

Il ddl, peraltro, non è ancora legge: il Senato lo ha approvato con modificazioni il 15 settembre e il testo deve tornare alla Camera. La Supermedia del 17 settembre permette però di mettere a fuoco il meccanismo attorno al quale potrebbe svilupparsi il confronto sulle alleanze: il 42% rappresenta la soglia minima per il premio, 70 deputati e 35 senatori costituiscono il premio previsto, mentre 220 deputati e 113 senatori sono i tetti fissati per il soggetto premiato. Tra la soglia e quei tetti rimangono il voto effettivo, gli sbarramenti, il riparto proporzionale e la composizione delle coalizioni.

Fonte dei consensi: Supermedia YouTrend-AGI del 17 settembre 2026. Elaborazione Redazione Politica sui dati della Supermedia YouTrend-AGI del 17 settembre 2026. Gli scenari sulle alleanze sono elaborazioni aritmetiche e non rilevazioni specifiche sulle coalizioni né previsioni del risultato elettorale. Il riferimento normativo è il ddl n. 1971, approvato con modificazioni dal Senato il 15 settembre 2026 e trasmesso nuovamente alla Camera.