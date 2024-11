Oggi a Pubblica Piazza alle 15.00, sul canale 19 di LaC Tv, in occasione dell’ultima pubblicazione della Fondazione Bettino Craxi, “Uno sguardo sul mondo”, il direttore di lacnews24.it, Pasquale Motta, intervista Stefania Craxi. Una conversazione sulla visione sull'Italia e sul mondo di Bettino Craxi attraverso i suoi scritti, appunti e documenti, in parte inediti, sui principali temi di politica estera e sulle dinamiche e i mutamenti globali che hanno segnato la fine dello scorso secolo. La puntata sarà replicata alle 23:30. Per chi volesse seguire in diretta streaming da fuori regione o da dispositivi mobili si può collegare al sito lactv.it e lacnews24.it.