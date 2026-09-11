«Nessuno deve venirci a dire come si sconfigge la sinistra, perché gli unici che l'hanno sconfitta siamo stati noi in questo paese. E lo faremo ancora alle prossime elezioni. A cominciare da Reggio Calabria, dove si voterà per le suppletive, e dove noi eleggeremo il nostro tesoriere Fabio Roscioli deputato della Repubblica, sconfiggendo la sinistra e chi ha tradito il centrodestra aiutando la sinistra. Vinceremo comunque senza compromessi, senza piegare la testa, senza arrendersi a chi pensa di trasformare la politica in una grande occasione per i propri interessi". Lo ha affermato il vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, intervenendo alla festa dei giovani del suo partito a Montesilvano.

«C'è chi mira a farci perdere la sfida con il centrosinistra a Reggio Calabria. Noi non la perderemo: noi vinceremo». Lo ha dichiarato Fabio Roscioli, candidato di Forza Italia alle elezioni suppletive di Reggio Calabria, intervenendo ad Azzurra Libertà. «Il presidente Berlusconi - ha puntualizzato Roscioli - ha sempre creduto nel centrodestra e noi abbiamo sempre trovato una sintesi con le altre forze della coalizione. Siamo moderati e crediamo che fare squadra sia importante, a differenza di chi si definisce di destra ma, invece di attaccare la sinistra, attacca il centrodestra. Il centrodestra unito è l'unica formula vincente contro il campo largo». «I giovani di Forza Italia - ha concluso Fabio Roscioli -, qui ad Azzurra Libertà, sono portatori di idee e rappresentano per noi una fonte di ispirazione importante. Il movimento giovanile azzurro è partecipato, vivo e pieno di proposte».