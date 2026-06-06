Vertice sulle infrastrutture a Corigliano Rossano. Orrico, Baldino e Tridico chiedono di rivedere le priorità e si interrogano su che fine abbiano fatto i miliardi destinati a migliorare i trasporti: «Si parla ancora di grandi opere buone solo per piantare bandierine»

«Oggi siamo qui per ribadire che il ponte sullo Stretto di Messina non è una priorità». Lo ha detto la coordinatrice regionale del M5s, Anna Laura Orrico, a margine dell'incontro che si è tenuto a Corigliano Rossano su "Infrastrutture, trasporti e dissesto idrogeologico in Calabria”. «Certamente - ha proseguito - non lo è per i calabresi che affrontano enormi disagi nel doversi spostare all'interno di questa regione verso il resto d'Italia. Abbiamo bisogno di investire, innanzitutto, sulle infrastrutture e sulla mobilità interna alla nostra regione. Poi dobbiamo investire sull'alta velocità; non capiamo dove siano finiti i fondi destinati all'alta velocità per la Calabria, perché il ponte sullo Stretto e altre grandi opere vengono dopo le priorità».

«Questo territorio è stanco di essere considerato l'area interna dell'Europa - ha detto la vicepresidente del M5s, Vittoria Baldino, promotrice dell'iniziativa - ha necessità di avere servizi primari e servizi vitali, infrastrutture che servono, ferrovie, strade, ma soprattutto cura del territorio, per evitare che quelle infrastrutture che ci sono vengano compromesse quando la natura si ribella. È necessario che lo Stato si prenda cura e tuteli il territorio per evitare che una pioggia si possa trasformare in una tragedia o in un disagio. Tredici miliardi (quelli per il ponte, ndr) dirottiamoli nell'alta velocità che arrivi anche sull'area ionica, in una strada a scorrimento veloce che serve e che sia soprattutto sicura. Qualche giorno fa, proprio in questo territorio, ci sono state purtroppo due vittime sulla statale 106 detta 'strada della morte' e ancora parliamo di grandi opere che servono soltanto a mettere una bandierina politica».

Per l'europarlamentare, capo delegazione del M5s, Pasquale Tridico, «quello di cui ha bisogno la Calabria non è il ponte sullo Stretto, un'opera che più volte gli organi di controllo, la Corte dei conti, la Commissione europea hanno bocciato, al contrario ha bisogno di alta velocità, di infrastrutture, di collegamento per le aree interne. La costa ionica soprattutto è isolata, non c'è una ferrovia degna di questo nome, non c'è una strada ad alta velocità, sono soltanto promesse, promesse che vanno ormai avanti da anni».

Per la senatrice del M5s, Barbara Floridia, occorre parlare delle infrastrutture «che servono alla Calabria invece di parlare di ponte che è solo propaganda e solo un affare».