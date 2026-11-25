Settantasei persone ospiti di un agriturismo nell’ambito di una ricerca sulla dieta mediterranea, ma non si conoscono né i criteri con i quali sono stati selezionati, né quelli con i quali è stato scelto l’agriturismo e nemmeno gli esiti finali di questa ricerca. L’avvocato manda le carte all’Anac

Antonello Talerico, avvocato ed esponente eretico della direzione regionale di Forza Italia, non arretra nella sua polemica con l’Università Magna Grecia. Dopo aver lanciato dubbi sui concorsi per professore ordinario, sposta l’attenzione sulla gestione dei fondi destinati al progetto di ricerca “Tech4You”, coordinato dal Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica dell’UmG di Catanzaro, sollevando nuovi interrogativi su due affidamenti per un valore complessivo di circa 248mila euro, oltre Iva. SI tratta di due affidamenti, rispettivamente di 139mila e 108.970 euro, assegnati senza gara alla stessa agenzia per finanziare soggiorni in un agriturismo con spa, definiti come il vero e proprio «modello del benessere».

L’iniziativa avrebbe coinvolto complessivamente 76 persone: «quaranta ospiti nella primavera del 2025, rimasti per tre settimane ciascuno, e trentasei ospiti a ottobre per la durata di una settimana».

Il problema per il consigliere comunale non è soltanto la scelta dell’agenzia che ha organizzato il soggiorno ma anche dei partecipanti. Talerico richiama in particolare la relazione tecnico-scientifica allegata al primo avviso: il documento, secondo quanto evidenziato, «descrive i prodotti da testare e gli obiettivi dello studio», ma «dei soggetti su cui provarli non dice una parola».

Il progetto approvato dal Ministero prevedeva la sperimentazione delle «fattorie del benessere», con l'inserimento nei menù di prodotti specifici, tra cui «la pasta dell’ateneo, la marmellata di bergamotto e i cosmetici della spa».

Tuttavia, secondo Talerico, «la documentazione non giustificherebbe né la spesa né i numeri dei partecipanti». Il consigliere segnala anche una variazione tra il primo e il secondo ciclo: se nella primavera del 2025 sarebbero state pagate «ventuno notti a testa», a ottobre il soggiorno sarebbe stato ridotto a una settimana, con la sperimentazione destinata a proseguire poi «presso l’abitazione propria» del volontario.

Tra i dettagli riportati negli avvisi figura inoltre la richiesta di pernottamenti «in camere singole o doppie (in caso di coppie formate)». Una formulazione che, nella ricostruzione del consigliere, lascia aperti interrogativi «sulla reale identità dei beneficiari»: non sarebbe chiaro, infatti, se si trattasse di dipendenti dell’università, loro coniugi, studenti o persone esterne all’ateneo.

Un ulteriore elemento sollevato riguarda la «totale assenza di pubblicazione degli esiti o dei dati scientifici raccolti durante i soggiorni». Su questi aspetti il consigliere ha rivolto interrogativi formali ai vertici dell’ateneo, chiedendo chiarimenti «sui criteri di reclutamento e sulle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse».

Di fronte alle repliche ricevute, Talerico ha annunciato di voler rimettere «tutti gli atti alla magistratura ordinaria, a quella contabile e all’Anac».