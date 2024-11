Fabio Guerriero, esponente dell'area di Andrea Orlando denuncia gli strani casi di Lamezia Terme, Pianopoli e Vallefiorita

Polemica sul tesseramento del Pd a Catanzaro. Riportiamo la nota del Coordinamento provinciale Mozione Andrea Orlando.



"Con sincera preoccupazione ed incredulità che registriamo in provincia di Catanzaro alcune anomalie sul tesseramento del PD che ci inducono a pensare che lo stato del Partito necessiti di una forte azione di rinnovamento e di trasparenza. Con assoluta meraviglia si registra, nella provincia, il proliferare di iscritti in alcuni Comuni in totale controtendenza con il dato complessivo provinciale e regionale. Basti pensare a comunità, come quelle di Lamezia Terme, dove è ancora cocente la sconfitta subita dal centro sinistra (dal PD in particolare) alle ultime elezioni comunali. In questa realtà, miracolosamente gli iscritti aumentano dal 2015 al 2016 del 120% senza nessuna ragione plausibile. Al cospetto delle norme regolamentari che prevedono un incremento massimo del 20%. Cosa dire poi di Pianopoli, Comune di 2500 anime dove il 15% della popolazione totale è iscritto al Pd. Neonati e ultra centenari compresi. Come dire che a Catanzaro, con i suoi 90.000 abitanti, si iscrivono al PD ben 15.000 cittadini. Siamo nel regno dell’inverosimile. Ciliegina sulla torta, il comune di Vallefiorita, una volta feudo del deposto segretario provinciale, che (unico nella storia del PD) non riesce a presentare la sua lista personale alle ultime elezioni comunali e pensa di rifarsi iscrivendo al partito ben 200 cittadini. Pur avendo, Vallefiorita, una popolazione di soli 1700 abitanti. Queste sono solo alcune delle perplessità che a pochi giorni dal voto nei circoli registriamo in una delle provincie più "renzizzate" d'Italia. A pensar male si fa peccato ma spesso si ha ragione".





Coordinamento Provinciale Mozione ANDREA ORLANDO Catanzaro