Il segretario generale della Cisl Calabria, Paolo Tramonti, fa gli auguri al neo presidente Oliverio, che avrà il compito di risollevare la regione dopo anni di crisi.

Lamezia Terme – Un invito al dialogo, e un avvertimento sui problemi, serissimi, che la nuova giunta dovrà affrontare. Questo il messaggio di Tramonti al neo presidente Oliverio. “Con l’insediamento del nuovo Presidente della Regione prende il via una consiliatura che non è azzardato definire decisiva per le sorti della Calabria – ha dichiarato Tramonti - La Cisl proprio nella consapevolezza dell’importanza dell’attuale fase istituzionale, nei giorni scorsi si è fatta carico di avanzare alcune proposte programmatiche nell’ottica di dare un contributo costruttivo e fattivo per l’avanzamento economico e sociale della nostra Regione. Lavoro, crescita, sociale, legalità rappresentano per la Cisl – ha proseguito – le priorità su cui puntare se veramente si vuole invertire l’attuale drammatica tendenza e frenare il costante arretramento in cui vivono i nostri territori. Su queste basi la Cisl conferma la disponibilità al dialogo e al confronto con il nuovo governo regionale per definire attraverso la partecipazione e la concertazione un moderno patto per lo sviluppo e il lavoro in Calabria”.