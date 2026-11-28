L'ex governatore contesta la nuova riforma di ART-CAL e mette nel mirino gli affidamenti in scadenza il 31 dicembre 2026. «Le opposizioni non diano copertura alla maggioranza: servono atti, tempi certi e garanzie per i lavoratori»

La riforma del trasporto pubblico calabrese rischia di trasformarsi in un'operazione di maquillage istituzionale: nuove sigle, nuovi organigrammi e incarichi da distribuire, mentre resta irrisolto il nodo degli affidamenti dei servizi. È l'accusa lanciata da Mario Oliverio, che interviene nel dibattito sulla riorganizzazione di ART-CAL e chiama direttamente in causa il presidente Roberto Occhiuto e la sua maggioranza. Ma il messaggio è rivolto anche alle opposizioni, invitate a non offrire una sponda politica a una riforma che, secondo l'ex governatore, potrebbe servire soprattutto a coprire anni di ritardi.

La scadenza da cui partire è quella del 31 dicembre 2026, quando termineranno le proroghe degli affidamenti del trasporto pubblico su gomma. Una data nota da tempo, sostiene Oliverio, rispetto alla quale la Regione dovrebbe chiarire quali procedure siano state completate, quali atti manchino e come intenda garantire la continuità dei servizi e la tutela dei lavoratori. «Cambiare una legge non farebbe ripartire il calendario e non cancellerebbe il tempo perduto», è la sostanza della sua contestazione.

ART-CAL, AMCAL e la nuova architettura della mobilità

Oliverio richiama anche la segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del marzo 2026, che avrebbe evidenziato i ritardi nei nuovi affidamenti sia per il trasporto su gomma sia per i servizi ferroviari di Ferrovie della Calabria, sollecitando il completamento delle procedure entro l'anno. Secondo l'ex presidente della Regione, nonostante il richiamo, gran parte delle procedure non sarebbe stata neppure avviata.

Nel frattempo, attorno alla riforma degli organismi regionali si starebbero confrontando diverse ipotesi. Dopo la proposta imperniata su AMCAL, una nuova bozza prevederebbe la trasformazione di ART-CAL in ARMS, ente di diritto pubblico, affiancato da una società denominata Agenzia Reti e Mobilità. Un'altra possibilità sarebbe addirittura l'accorpamento di ART-CAL in ARRICAL, l'ente che si occupa del servizio idrico e dei rifiuti.

Per Oliverio, si tratterebbe di un «trasformismo legislativo»: un recupero parziale dell'impianto della legge regionale 35 del 2015, approvata durante la sua presidenza, ma con nuovi nomi e una diversa distribuzione degli incarichi. Quella normativa, ricorda, prevedeva già un'autorità pubblica, un'Agenzia Reti e Mobilità e un bacino unico regionale, puntando a integrare i servizi e a coinvolgere gli enti locali.

Il problema, dunque, non sarebbe necessariamente la legge, ma la sua mancata attuazione. «Chi governa ha il diritto e il dovere di migliorarla», osserva l'ex presidente, chiedendo però di chiarire quali disposizioni abbiano impedito di raggiungere i risultati e quali responsabilità siano invece da attribuire all'inerzia amministrativa.

Il nodo dei Comuni e il sospetto sulla nuova poltrona

Tra le criticità indicate da Oliverio c'è la possibile cancellazione degli ambiti territoriali. Il bacino unico regionale, già previsto dalla legge del 2015, non dovrebbe comportare – è il suo ragionamento – lo svuotamento degli strumenti attraverso cui i Comuni possono organizzare insieme la mobilità urbana e quella delle aree vaste. Un rischio che riguarderebbe anche il sistema Cosenza-Rende-Castrolibero e l'Università della Calabria, dove la programmazione integrata degli spostamenti quotidiani avrebbe bisogno di una sede istituzionale condivisa.

L'ex governatore solleva poi interrogativi sulla futura Agenzia Reti e Mobilità e sulle modalità con cui dovrebbe assumere la gestione e la manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria regionale non interconnessa, attività oggi legate a Ferrovie della Calabria. La nuova ipotesi, sostiene, non chiarirebbe adeguatamente il destino del personale, le competenze e i rapporti tra i soggetti coinvolti.

Altro punto delicato è il ruolo del direttore generale. Oliverio teme che la riforma possa essere costruita per creare una nuova posizione apicale, con risorse economiche adeguate, anziché partire dalle funzioni effettivamente necessarie. Chiede quindi criteri pubblici di selezione e regole trasparenti, comprese quelle sulle incompatibilità.

I treni nuovi e il confronto con Ferrovie della Calabria

Nel suo intervento Oliverio rivendica anche i risultati della programmazione avviata durante la propria presidenza. In particolare, cita il contratto di servizio con Trenitalia 2018-2032, sottoscritto nel dicembre 2019, che prevedeva 27 nuovi treni e investimenti per 210,2 milioni di euro sul materiale rotabile, di cui 140,8 milioni a carico della Regione.

Diverso, secondo la sua ricostruzione, il quadro di Ferrovie della Calabria. La documentazione disponibile continuerebbe a riportare la proroga del contratto del 17 luglio 2014, comunque non oltre il 31 dicembre 2026 e in attesa di un nuovo affidamento. Oliverio denuncia una gestione trascinata attraverso successive proroghe e critica l'attuale governance, sostenendo che non avrebbe valorizzato adeguatamente le risorse disponibili per gli investimenti, comprese quelle del Pnrr e del Fondo complementare.

La conclusione è un appello politico alle opposizioni: niente accordi di facciata né corresponsabilità in cambio di modifiche all'organigramma. La richiesta è di pretendere gli atti, un calendario verificabile degli affidamenti, garanzie per i lavoratori e un ruolo concreto dei Comuni, arrivando anche a invocare il potere sostitutivo dello Stato.

«Il 31 dicembre scadono gli affidamenti, non le responsabilità di chi governa», è il messaggio con cui Oliverio chiude la sua presa di posizione. Perché, nella sua lettura, una nuova sigla sulla porta di un ente non basterà a risolvere i problemi del trasporto pubblico calabrese.