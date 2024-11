Il consigliere regionale vibonese chiede un intervento urgente ed eccezionale al presidente della Regione Oliverio per permettere alle navette estive che collegano l'aeroporto di Lamezia alla 'Costa degli dei' di arrivare fino a Nicotera.

"Subito dopo l’istituzione delle navette estive che collegano la costa vibonese con l’aeroporto di Lamezia Terme mi sono interessato, recandomi ai Dipartimenti Regionali , per prolungare le corse fino a Nicotera, in quanto in un primo momento l’ultima fermata prevista era a Santa Domenica di Ricadi. Dopo un’attenta analisi con la struttura del dipartimento turismo, sono riuscito a far allungare la tratta di 8 km, fino a Capo Vaticano, ho chiesto, nuovamente, se fosse possibile garantire la copertura del servizio all’intera costiera vibonese e quindi prolungando il collegamento fino al Comune di Nicotera.

Il dipartimento ha però opposto difficoltà derivanti dal fatto che in atto , in base al programma di esercizio in vigore , non esiste una linea alla quale è possibile agganciare la comunicazione richiesta. Essendo questa zona, una parte fondamentale della costa e avendo un’ alta concentrazione di strutture ricettive ho presentato un’interrogazione a risposta immediata al Presidente Oliverio, chiedendo, se è possibile , in via straordinaria , di superare le difficoltà indicate dai tecnici del dipartimento ed allungare il servizio fino a Nicotera, programmando inoltre, in seguito, con il nuovo Piano Regionale dei Trasporti un servizio di trasporto pubblico locale dalla costa della provincia di Vibo Valentia all’Aeroporto di Lamezia Terme".