L’Onorevole Bruno Bossio e il sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti De Caro hanno incontrato l’amministratore delegato di Trenitalia per discutere della situazione di emergenza del sistema ferroviario regionale

In seguito alle emergenze emerse negli ultimi giorni a causa dei tagli nel sistema dei trasporti regionale, l’onorevole Enza Bruno Bosso e il sottosegretario alle Infrastrutture ed ai trasporti Umberto Del basso De Caro hanno incontrato L’amministratore delegato di Trenitalia Vincenzo Soprano.



Durante l’incontro si è affrontato il problema dei tagli e delle soppressioni dei treni della linea regionale che stanno causando non pochi problemi ai pendolari calabresi. In particolar modo l’on. Bruno Bossio e il sottosegretario De Caro, hanno evidenziato i disagi emersi a Paola, Cosenza, Lamezia Terme e sullo Ionio. I due esponenti politici hanno, inoltre, fatto presente che il sistema trasporti calabrese ha bisogno di una ristrutturazione e, deve essere rilanciato anche in funzione di nuove politiche di sviluppo.



“Occorre superare una volta per tutte - hanno affermato i due esponenti politici - il circolo vizioso che vede da una parte la mancanza di sviluppo per l’insufficienza delle infrastrutture e il taglio delle infrastrutture esistenti per la mancanza di sviluppo”. Soprano si è mostrato disponibile a collaborare e, a questo, scopo, si è convocato un ulteriore incontro con il presidente Oliverio.