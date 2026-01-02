«L’assessore Gallo si vanta di aver erogato 400 milioni agli agricoltori calabresi. Bene. Non riusciamo a comprendere però con quali risultati, se non quelli di aver ingrassato, com’è facilmente deducibile dalle ultime regionali, la sua personale clientela». È dura la dichiarazione dell’europarlamentare e già candidato alla presidenza della Regione Calabria, Pasquale Tridico.

Tridico ricorda che «gli indicatori socio-economici relegano il comparto calabrese agli ultimi posti in Italia. Verrebbe da chiedersi quali siano gli investimenti a fronte dei 400 milioni spesi. E gli impatti sulla crescita e l’occupazione? Di quanto è aumentato il Pil in agricoltura? Tra l’altro, i finanziamenti senza valutazione di politiche pubbliche e l’impatto economico e sociale, sono a rischio di danno erariale nel giudizio della Corte dei Conti. L’impressione netta – a snocciolare i dati relativi agli ultimi anni – è che si tratti di risorse elargite a pioggia in mancette, festicciole, cerchi magici, senza alcuna programmazione, per meri scopi elettorali. Ed allora è bene ricordare all’assessore regionale all’agricoltura come ha gestito il comparto. In termini di Pil nel periodo 2021-2024, l’agricoltura ha contribuito, ad esempio, in Campania ad un +4,4%, al +1,8% in Puglia, al + 5,4% in Basilicata e al + 4,8 in Sardegna. La Calabria, mestamente, fa registrare un - 3,4%. I numeri catastrofici, tuttavia, sono quelli relativi agli occupati in agricoltura: - 17,4% nello stesso periodo. Non capiamo quindi, di cosa si bei l’assessore Gallo se il dato reale e concreto dell’agricoltura calabrese appare diametralmente opposto al consenso ottenuto, andando ad evidenziare un forte scollamento tra percezione politica e risultati effettivi che sono, dal punto di vista economico, disastrosi. Questa è la fotografia del settore, checché ne dicano i lacchè e la batteria eterodiretta di consiglieri regionali di maggioranza pronta a difendere l’operato di Gallo col solito refrain secondo cui parlerei male della mia regione perché ho perso le elezioni. Purtroppo per loro Svimez, Bankitalia, Istat e Inps non prendono in giro i calabresi».