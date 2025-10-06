È festa grande in casa Forza Italia dopo la netta vittoria di Roberto Occhiuto alle elezioni regionali in Calabria. Un risultato che sfiora il 60% dei consensi e che il partito azzurro rivendica come segnale di fiducia e continuità.

Francesco Cannizzaro, segretario regionale di Forza Italia, ha espresso tutta la sua soddisfazione parlando di un trionfo «senza precedenti nella storia». «Abbiamo girato in lungo e in largo per la Calabria – ha raccontato – dicendo a tutte le calabresi e i calabresi che non volevamo vincere, ma stravincere. Evidentemente ci hanno preso in parola».

Cannizzaro ha poi sottolineato il ruolo trainante del partito: «Forza Italia si appresta ad essere il primo partito di tutta la competizione elettorale. Se sommiamo anche le liste “Occhiuto Presidente” e “Forza Azzurri” andiamo oltre il 30% del consenso». Ma l’esponente azzurro non si limita all’euforia: «Da domani al lavoro per continuare a risolvere i problemi delle calabresi e dei calabresi, e per valorizzare questa straordinaria terra che è la più bella del mondo».

Nel suo intervento, Maria Elisabetta Alberti Casellati ha voluto rimarcare il merito del governatore e il valore del voto: «Occhiuto si è presentato non con promesse ma con fatti, con progetti realizzati. La Calabria glielo sta riconoscendo. È stata la risposta migliore anche rispetto a un giudizio della magistratura: non fermarsi, ma continuare a lavorare e dimostrare come si opera davvero in questa regione».

L’esponente di Forza Italia ha poi aggiunto una nota personale: «Occhiuto è stato riconosciuto per la persona che ha dato una svolta importante a questa terra. Io ci tengo particolarmente, perché sono di origine calabrese, e mi rende fiera vedere questo risultato straordinario di un grande governatore della Calabria, dei calabresi e di Forza Italia».