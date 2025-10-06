VIDEO | Gli esponenti del partito azzurro celebrano il successo elettorale del governatore: «Continueremo a lavorare con responsabilità»
Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
È festa grande in casa Forza Italia dopo la netta vittoria di Roberto Occhiuto alle elezioni regionali in Calabria. Un risultato che sfiora il 60% dei consensi e che il partito azzurro rivendica come segnale di fiducia e continuità.Roberto Occhiuto fa all in: secondo mandato e plebiscito per lui. Il centrosinistra, partito con handicap, però le sbaglia davvero tutte
Francesco Cannizzaro, segretario regionale di Forza Italia, ha espresso tutta la sua soddisfazione parlando di un trionfo «senza precedenti nella storia». «Abbiamo girato in lungo e in largo per la Calabria – ha raccontato – dicendo a tutte le calabresi e i calabresi che non volevamo vincere, ma stravincere. Evidentemente ci hanno preso in parola».
Cannizzaro ha poi sottolineato il ruolo trainante del partito: «Forza Italia si appresta ad essere il primo partito di tutta la competizione elettorale. Se sommiamo anche le liste “Occhiuto Presidente” e “Forza Azzurri” andiamo oltre il 30% del consenso». Ma l’esponente azzurro non si limita all’euforia: «Da domani al lavoro per continuare a risolvere i problemi delle calabresi e dei calabresi, e per valorizzare questa straordinaria terra che è la più bella del mondo».Occhiuto ora archivi la campagna elettorale e pensi ai territori: ecco cosa c’è bisogno in provincia di Cosenza
Nel suo intervento, Maria Elisabetta Alberti Casellati ha voluto rimarcare il merito del governatore e il valore del voto: «Occhiuto si è presentato non con promesse ma con fatti, con progetti realizzati. La Calabria glielo sta riconoscendo. È stata la risposta migliore anche rispetto a un giudizio della magistratura: non fermarsi, ma continuare a lavorare e dimostrare come si opera davvero in questa regione».
L’esponente di Forza Italia ha poi aggiunto una nota personale: «Occhiuto è stato riconosciuto per la persona che ha dato una svolta importante a questa terra. Io ci tengo particolarmente, perché sono di origine calabrese, e mi rende fiera vedere questo risultato straordinario di un grande governatore della Calabria, dei calabresi e di Forza Italia».