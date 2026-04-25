La "Perla del Tirreno" cerca una svolta dopo due commissariamenti e un lungo periodo di instabilità istituzionale: turismo, servizi e legalità i temi al centro della campagna elettorale

A Tropea la campagna elettorale per le Comunali del 24 e 25 maggio è ufficialmente iniziata oggi alle 12, con il termine ultimo per la presentazione delle liste. La sfida si inserisce in un contesto delicato, segnato negli ultimi 10 anni da due scioglimenti per infiltrazioni mafiose che rende questa tornata elettorale particolarmente rilevante per il futuro della città. Da notare che entrambi gli scioglimenti si sono verificati quando erano in carica gli ex sindaci Giuseppe Rodolico e Giovanni Macrì, oggi di nuovo in corsa per la conquista della poltrona di primo cittadino. Terzo competitor è l’ex consigliere comunale Antonio Piserà.

Dunque sarà corsa a tre: Piserà con la lista “Rigeneriamo Tropea”, Macrì con “Forza Tropea” e Rodolico con “Insieme per Tropea”. Tutti volti noti del panorama politico locale.

Il contesto: tra commissariamento e nuove prospettive

Negli ultimi dieci anni, Tropea ha attraversato una fase complessa dal punto di vista istituzionale. I due scioglimenti per mafia hanno inciso profondamente sulla stabilità amministrativa, lasciando spazio a una gestione commissariale e alimentando un diffuso bisogno di continuità, credibilità e rilancio politico.

La nuova campagna elettorale si muove quindi attorno a un’esigenza condivisa: ricostruire un rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni, puntando su legalità, trasparenza e capacità amministrativa.

Le liste e i candidati

Rigeneriamo Tropea – candidato sindaco Antonio Piserà

La lista civica guidata da Antonio Piserà si presenta come proposta di rinnovamento amministrativo. Tra i candidati al consiglio comunale figurano:

Silvana Saragò,

Alessio Barba,

Salvatore Lorenzo,

Romania Corrao,

Alessandro Collia,

Massimo Cono Pietropaolo,

Anna Maria Russo,

Rosaria detta Sara Broso,

Nicola Morra,

Isabella Tropeano,

Gerlinde Maria Sauermann,

Gemma Pungitore.

Forza Tropea – candidato sindaco Giovanni Macrì

A guidare la lista “Forza Tropea” è l’ex sindaco Giovanni Macrì, protagonista della precedente esperienza. I candidati consiglieri sono:

Greta Trecate,

Giuseppe Gualtieri,

Giuseppe Godano,

Romanella Lorenzo,

Sonia Tropeano,

Lele Euticchio,

Carmelina Tropeano,

Caterina Marzolo,

Antonio Godano,

Giorgia Colosimo,

Massimo L’Andolina,

Franco Addolorato.

Insieme per Tropea – candidato sindaco Giuseppe Rodolico

La lista “Insieme per Tropea”, guidata dall’ex sindaco Giuseppe Rodolico, punta su esperienza e continuità amministrativa. Tra i candidati figurano:

Adele Padula

Francesca Romeo

Annunziata Pensabene

Virginia Contartese

Vito Piccolo

Carmine Sicari

Antonio Tropeano

Francesco Zangone

Lucio Ruffa

Federica Sammartino La Rocca

Michele Accorinti

Vincenzo Carone

I temi della campagna: sviluppo, servizi e vivibilità

Nel dibattito elettorale emergono con forza alcune priorità che appaiono destinate a caratterizzare la campagna. Al centro c’è il ruolo di Tropea come polo turistico di riferimento, con la necessità di coniugare crescita economica e qualità della vita dei residenti.

Tra i nodi principali si evidenziano la gestione dei servizi essenziali, in particolare nei periodi di maggiore afflusso, e la necessità di migliorare l’organizzazione urbana. Questioni come viabilità, parcheggi e gestione delle risorse rappresentano temi concreti su cui si misureranno le diverse proposte.

Allo stesso tempo, si afferma l’esigenza di definire un modello di sviluppo capace di valorizzare il territorio in modo sostenibile, evitando squilibri tra vocazione turistica e bisogni della comunità locale.

Infrastrutture e servizi: le priorità per il futuro

Tra le sfide più rilevanti rientrano anche infrastrutture e sanità, ambiti fondamentali per garantire servizi adeguati a cittadini e visitatori. Il miglioramento della rete viaria e il rafforzamento dei servizi sanitari rappresentano elementi centrali in una prospettiva di rilancio complessivo.

Il futuro amministrativo della città dipenderà dalla capacità di affrontare queste criticità con una visione chiara e interventi strutturali, in un equilibrio tra sviluppo economico e tutela del territorio.