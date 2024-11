Lo scontro nel Pd di Tropea continua a far discutere, dopo la denuncia presentata dalla dirigente Dina Ruffa nei confronti del vice sindaco Domenico Tropeano.

Tropea – Il segretario provinciale del Pd Michele Mirabello ha deciso di avviare una ispezione all’interno del Pd di Tropea per stabilire una ‘verità’. Sarà il dirigente Enzo Insardà a ricostruire gli eventi.



Dina Ruffa ha denunciato il vicesindaco di Tropea Domenico Tropeano, che l’avrebbe schiaffeggiata e anche strattonata durante una animata discussione all’interno del circolo del Pd. Aggressione negata da Tropeano. Ora sarà Insardà a stabilire quali provvedimenti dovrà prendere il Pd.



“Alla luce del fatto che da quanto si è letto sulla stampa per i fatti verificatisi sarebbero state presentate delle querele – ha dichiarato Mirabello – mi pare opportuno chiarire all’interno degli organismi del partito i fatti, per verificare se sarà necessario eventualmente assumere provvedimenti. (…) I fatti, tutti da chiarire e verificare, segnalano una degenerazione di discussioni politiche che mai dovrebbero, in un partito moderno e plurale come il nostro, sfociare in liti e personalismi”.