Turismo, marketing territoriale e mobilità: questi, tra gli altri, i temi di Piazza Parlamento, il talk di approfondimento de LaCapitale condotto dal direttore editoriale Alessandro Russo che vedrà ospite l'assessore regionale Fausto Orsomarso. Laureato in economia aziendale, è dottore di ricerca in storia economica e società del Mediterraneo. Dal 2002 dirige una società che opera nel campo dei servizi del marketing e dell’internazionalizzazione delle imprese, promuovendo fortemente l’obiettivo di una Calabria in ripresa.

Piazza Parlamento andrà in onda martedì 24 maggio alle 20 su LaC Tv, canale 11 del DTT, su LaC Sat, canale 411 TivùSat, sul canale 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC play.