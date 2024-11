Oliverio conferma Dinapoli, De Vincenti e Tosti. I tre lo seguono fin da quando era Presidente della Provincia di Cosenza

Con un decreto firmato lo scorso 30 dicembre, il governatore della Regione Calabria Mario Oliverio ha riconfermato l'ufficio stampa regionale. Restano al loro posto, quindi i tre fedelissimi di Oliverio. Si tratta di Francesco Dinapoli, vicecaporedattore e vicecapo ufficio stampa, Maria Da Vincenti, caposervizio e Mario Tosti, cinefotoreporter e vice caposervizio. Dopo le polemiche suscitate dalla pubblicazione dell'elenco dei giornalisti idonei a formare il nuovo ufficio stampa, il governatore non fa altro che confermare i tre che lo seguono fin dai tempi in cui era Presidente della Provincia di Cosenza. Oltre ai tre citati Oliverio potrebbe scegliere altre cinque figure da affiancare al lavoro del capo ufficio stampa della Regione Calabria, Oldani Mesoraca, ma non è detto che lo faccia.