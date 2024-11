Il candidato del Movimento invita i militanti a inviargli gli scatti realizzati durante questa “bellissima campagna” nonostante i pentastellati rischino di non entrare in Consiglio

Tutto sommato si è svegliato di buonumore Francesco Aiello, nonostante la batosta elettorale che con tutta probabilità (i dati non sono ancora definitivi) non permetterà ai Cinquestelle di entrare in Consiglio regionale. Il candidato a presidente del Movimento la prende con filosofia e pensa a realizzare un album fotografico della campagna elettorale appena conclusa. Così, lancia un messaggio a militanti e simpatizzanti, affinché inviino le foto scattate nell’ultimo mese.



«Buongiorno - esordisce Aiello nel primo messaggio whatsapp del day after - , bellissima campagna elettorale che si è contraddistinta da moltissimi momenti che abbiamo immortalato con innumerevoli scatti fotografici. Poiché stiamo creando una galleria fotografica per narrare i momenti più importanti e più belli di questa esperienza collettiva, ti chiedo di inviarmi su WhatsApp le tue foto e di farmi inviare quelle che hanno scattato i tuoi amici e le tue amiche che non conosco direttamente».

LEGGI ANCHE - Tutti i risultati delle liste in campo



Un’iniziativa che forse farà storcere il naso a chi questa campagna elettorale vorrebbe dimenticarla in fretta, ma tant’è.

«Innoviamoci anche in questo - conclude Aiello - raccontiamo questa campagna elettorale con i numerosi blocchi immagine fatti in lungo e in largo per la Calabria».

Una mano gliela diamo anche noi: ecco la foto del suo indimenticabile ballo con il nuovo presidente della Regione, Jole Santelli, scattata durante una recente puntata di Perfidia.