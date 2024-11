Famiglia, impegno sociale e passione per la politica. Questo è Francesco Figliomeni, professione avvocato, si divide fra il suo lavoro e un’intensa attività politica. Unico consigliere comunale calabrese eletto a Roma, Figliomeni, non riesce a dimenticare la Calabria. «Non posso non esprimere la mia grande soddisfazione per l’elezione all’Assemblea Capitolina con circa 3150 voti di preferenza nella lista Fratelli d’Italia a sostegno di Giorgia Meloni».

Per sette anni Francesco Figliomeni ha rivestito nel VII Municipio della Capitale la carica di presidente della Commissione Trasparenza per poi ricoprire nel 2012, il ruolo di Assessore alle Politiche Sociali e del Lavoro del Comune di Civitavecchia. Da oltre trenta anni vive a Roma dove, grazie al suo impegno politico e sociale, ha imparato a conoscere le mille difficoltà che vive questa metropoli e i cittadini che popolano i diversi quartieri della Città Eterna. «Roma è importante perché è la città più grande della Calabria come spesso diciamo - dice Figliomeni presidente del consiglio comunale della Capitale- siamo più di 500mila calabresi con residenza, quasi un quinto della popolazione romana. Importante per noi amministratori eletti fuori dai confini calabresi è avere un occhio di riguardo maggiore per le nostre bellezze e valorizzare il nostro patrimonio storico e artistico. Valorizzare il grande patrimonio culturale della Calabria per creare un nuovo e positivo messaggio di una terra con una storia travagliatissima, ma bellissima e noi lo faremo anche da qui».