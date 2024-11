«Ci tengo a dire che il mio ministero non si occupa solo di immigrazione. Un dossier che mi sta particolarmente a cuore è quello dei beni confiscati ai mafiosi». Queste le parole del ministro dell’Interno Matteo Salvini pronunciate nell’ambito della trasmissione su La7, Otto e mezzo. Il titolare del Viminale, ha poi specificato: «Nei prossimi giorni spero di essere in Sicilia e in Calabria a ‘riconsegnare’ alcuni appartamenti sequestrati ai mafiosi che diventeranno a Palermo Museo della memoria nella lotta alla Mafia e a Palmi la sede di un commissariato di Polizia». Un impegno fortemente sentito: «Voglio – ha aggiunto Salvini– che gli italiani capiscano che lo Stato è meglio della mafia, della camorra e della ‘ndrangheta».





