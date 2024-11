C’è anche un ex sindaco del cosentino tra i candidati alle amministrative di Milano, in programma il 3 e 4 ottobre prossimi. Si tratta di Luca Branda, 40 anni, già primo cittadino di Sant’Agata d’Esaro tra il 2011 ed il 2019. Correrà sotto le insegne del Pd per il consiglio del Municipio 3 della città meneghina dove da qualche tempo si è stabilmente trasferito per questioni lavorative.

Scioglimento polemico

Militante antifascista, già presidente provinciale della sezione di Cosenza dell’ANPI, l’Associazione Nazionale Partigiani, alla guida di Sant’Agata d’Esaro è rimasto in carica fino al polemico scioglimento anticipato determinato dalle dimissioni di massa della maggioranza dei consiglieri comunali. Adesso prova a riannodare le fila del proprio impegno politico all’interno delle istituzioni, appellandosi anche ai tanti calabresi residenti nel capoluogo lombardo.