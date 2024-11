Il Ponte sullo Stretto ancora non c’è ma mettendo in fila tutte le polemiche e le parole spese sinora si potrebbe comodamente andare e tornare dalla Luna. L’ultimo vespaio si è scatenato oggi in occasione del Question time parlamentare rivolto al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. In particolare, nell’occhio del ciclone sono finiti i compensi erogati ai membri del Consiglio di amministrazione della Società Stretto di Messina e la velocità supersonica con cui sarebbe stato aggiornato il progetto dell’opera.

La domanda che ha fatto detonare l’ultima polemica è del co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli: «In risposta ad un mio Question Time rivolto al ministro Salvini – si legge in una nota di Bonelli-, il sottosegretario Bignami ci informa che la relazione di aggiornamento del Ponte sullo Stretto, un progetto che vorrebbe realizzare un'opera mai costruita nel mondo, è stata presentata il 30 settembre, ovvero 24 ore dopo la firma dell'atto negoziale tra SdM e il consorzio Eurolink. Ma davvero hanno aggiornato un progetto vecchio di 12 anni in sole 24 ore? Sembra uno scherzo. Per questo mi vedo costretto a presentare un'ennesima interrogazione». L’esponente di Europa verde sottolinea poi che la sua prossima interrogazione verterà anche «sulla mancanza di trasparenza» del sito della società Stretto di Messina (SdM), che «non fornisce informazioni su questi atti, a eccezione dell'aumento dello stipendio dell'ad Ciucci, arrivato a 240 mila euro».

Sul sito del gruppo nella sezione Società trasparente, cliccando su organizzazione, dal giugno 2023 compare la lista dei componenti del Cda, in tutto cinque membri, e dei loro compensi: il presidente Giuseppe Recchi con 97mila euro, l'amministratore delegato Pietro Ciucci con 240 mila euro, e gli altri tre componenti con 25 mila euro.