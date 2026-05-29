Le difficoltà del campo largo sui territori (a parte Vincenzo De Luca uno e trino a Salerno) e la vittoria di Forza Italia in Calabria tra gli spunti del talk di LaC in onda questa sera alle 22. Tra gli ospiti Casini, Durigon, Caporale e Senaldi
Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
La vittoria schiacciante del centrodestra in Calabria e in tutta Italia, nelle ultime amministrative, segnala l’enorme difficoltà del campo largo sui territori. Meno male che c’è Vincenzo De Luca a Salerno: Uno e Trino. E Forza Italia, alle nostre latitudini, fa il botto. In controtendenza rispetto alle “quote di sovranità” della coalizione di governo.
Le Comunali rimescolano le carte e Perfidia ci racconta tutto con la solita irriverenza. Parterre come sempre di primissimo piano nel talk di LaC Tv condotto da Antonella Grippo: Pierferdinando Casini (Presidente Interparlamentare Italiana), Claudio Durigon (Sottosegretario di Stato), Antonello Caporale (Il Fatto Quotidiano), Pietro Senaldi (Condirettore Libero), Giorgio Cremaschi (Potere al Popolo), Fulvio Abbate (Scrittore), Francesco Rende (Social Media Manager), Enzo Maraio (Leader Partito Socialista Italiano), Giuseppe Graziano (Il coraggio di cambiare), Riccardo Tucci (Deputato Movimento Cinque Stelle), Giuseppe Aieta (I Riformisti), Vincenzo Voce (Sindaco di Crotone). Appuntamento alle 22 su LaC Tv.