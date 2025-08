«Usura e sovraindebitamento sono porte che infilano spesso le persone in un vicolo cieco con prestiti di denaro a tassi impossibili per ripianare il debito. Questa situazione è causa di profondo sconforto sul piano economico-sociale per molte famiglie. È stato svolto un intenso lavoro di ascolto e confronto maturato nel corso di audizioni e incontri promossi dalla Commissione consiliare antindrangheta. L’obiettivo è di offrire un reale sostegno alle famiglie calabresi in difficoltà per tramite le Fondazioni antiusura e Organismi di Composizione della Crisi (OCC) per contrastare l’usura e accompagnare i cittadini verso soluzioni legali e sostenibili». È quanto spiega in una nota il consigliere regionale Pietro Molinaro, presidente della Commissione consiliare contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa.

«Non mancano però strumenti immediatamente spendibili. Infatti – spoiega Molinaro – ieri la Giunta regionale, su proposta del vicepresidente Pietropaolo, ha approvato il “Piano Speciale Legalità, Antiracket e Antiusura Anno 2025", predisposto dalla Commissione e che prevede, tra l’altro, misure di sostegno alle persone sovraindebitate. Il Piano assegna risorse per le spese di istruttoria per coloro che faranno ricorso alle procedure di risoluzione del sovraindebitamento attraverso i tribunali e gli OCC. Inoltre, attraverso il Fondo Sociale Europeo plus 2021-2027-Obiettivo Specifico ESO 4.11, il Dipartimento Regionale Transizione Digitale ed Attività Strategiche sta predisponendo l’uscita di uno specifico “Avviso Pubblico” nelle prossime settimane., rivolto esclusivamente alle Fondazioni antiusura ed antiracket ed agli O.C.C.. Comunque ho anche presentato la Proposta di Legge regionale n. 417/12°, dal titolo: “Misure di promozione dell'educazione creditizia e di assistenza alla risoluzione delle crisi da sovraindebitamento”. La proposta – sottolinea Molinaro – è un tassello importante nel percorso avviato per promuovere la legalità e la giustizia sociale. Le dimissioni del presidente Occhiuto e il consequenziale scioglimento del Consiglio regionale – commenta – impongono una nuova scansione cronologica, il testo sarà ripresentato nella futura consiliatura. Il mio impegno non si ferma – conclude Molinaro. Continuerò a costruire strumenti concreti per proteggere i cittadini più fragili e rafforzare la rete di legalità in Calabria”.