Non esistono rilevazioni specifiche tra il personale in uniforme, ma l’ex comandante della Folgore Maurizio Fioravanti prova a quantificare il fenomeno e traccia l’identikit dei possibili simpatizzanti

Quanto pesa Roberto Vannacci nelle caserme italiane? È una domanda che comincia a circolare con insistenza mentre Futuro Nazionale prova a trasformare la popolarità dell’ex generale in una forza politica organizzata. Una risposta certa non esiste: non ci sono sondaggi sul consenso al nuovo partito tra uomini e donne delle Forze armate. Ma c’è chi, conoscendo quel mondo dall’interno, azzarda una stima tutt’altro che trascurabile.

A farlo è il generale Maurizio Fioravanti, già comandante della Folgore e dei reparti speciali, che individua una possibile quota di simpatizzanti vicina a quella attribuita dai sondaggi a Futuro Nazionale nel Paese: circa il 15 per cento.

«Mi è difficile quantificare quanti siano con Vannacci. Credo che rispecchino la quota attribuita dai sondaggi a Futuro Nazionale: intorno al 15 per cento», spiega Fioravanti. Una valutazione, dunque, e non una rilevazione statistica. Ma sufficiente a riaccendere il dibattito sulla capacità dell’ex generale di intercettare il malcontento di una parte del personale in uniforme.

Chi sono i militari che potrebbero guardare a Vannacci

Secondo Fioravanti, il bacino non sarebbe composto soltanto dai nostalgici della destra più radicale. Dentro ci sarebbe un universo molto più eterogeneo: militari delusi dalla propria carriera, uomini provenienti da precedenti esperienze elettorali nel Movimento 5 Stelle, elettori di destra e personale che si sente trascurato dalla politica.



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