L'11% conquistato da Domenico Giannetta alle elezioni suppletive di Reggio Calabria è destinato a diventare uno dei primi numeri utilizzati per misurare la forza elettorale di Roberto Vannacci e di Futuro nazionale. Ma trasformare automaticamente quel 10,94% nel consenso personale del generale significa semplificare un risultato che, letto più attentamente, contiene componenti diverse.

Il dato ufficiale è netto: Giannetta ha raccolto 8.226 voti, arrivando al 10,94%, mentre Fabio Roscioli, candidato del centrodestra, ha conquistato il seggio con il 51,02%. Francesco Antonio Benedetto si è fermato al 36,59%. Soprattutto, alle urne è andato appena il 22,34% degli aventi diritto.

Roberto Vannacci, però, ha letto il risultato in maniera diversa. Ospite di Porta a porta, ha rivendicato il dato sostenendo che «Futuro nazionale ha preso l'11%, che è il 3,4% in più della media dei sondaggi nazionali», arrivando quindi alla conclusione che «FN è indispensabile al centrodestra per vincere». Stessa conclusione tratta da Domenico Furgiuele. Al contrario, tutta la dirigenza di Forza Italia sostiene che il movimento del generale non solo non porterebbe il centrodestra alla vittoria ma addirittura potrebbe sottrarre voti.

La domanda, allora, non è soltanto quanto abbia preso Giannetta. È capire quanto di quei voti possa essere attribuito al nuovo partito e quanto, invece, alla figura del candidato, alle sue relazioni territoriali e alla particolare natura della consultazione.

Il primo equivoco: il voto a Giannetta non è automaticamente voto a Vannacci

Il candidato di Futuro nazionale non era un esponente estraneo al territorio. Giannetta arrivava da Forza Italia, era stato capogruppo degli azzurri in Consiglio regionale e aveva alle spalle una rete politica costruita negli anni. La sua candidatura, dunque, introduce una variabile che rende difficile utilizzare il 10,94% come una sorta di sondaggio su Vannacci effettuato dentro un'urna.

Anche Fanpage.it, nel ricostruire il risultato, ha evidenziato proprio questa particolarità: la consultazione era contemporaneamente il debutto elettorale con il proprio simbolo di Futuro nazionale e una competizione fortemente condizionata dalle dinamiche locali.

È questo il punto centrale dell'analisi di Gian Piero Travini, analista di Piave: una parte consistente del risultato di Giannetta sarebbe riconducibile alla sua rete personale, rendendo impossibile considerare tutti gli 8.226 voti come un'espressione pura dell'elettorato vannacciano.

Il dato acquista quindi un significato diverso. Non dice semplicemente: «Vannacci vale l'11%». Dice che, in quel collegio e in quelle condizioni, un candidato proveniente da Forza Italia e sostenuto da Futuro nazionale è riuscito a portare alla propria lista poco meno di un elettore su nove tra quelli che hanno votato.

È un dato politico rilevante. Ma non è ancora una misurazione scientifica del consenso nazionale del generale.

La variabile decisiva è quella dei voti aggiuntivi

Per capire il peso di Futuro nazionale bisogna confrontare il risultato di Giannetta con quello che lo stesso candidato aveva ottenuto in precedenza nello stesso territorio.

Secondo la ricostruzione riportata nel testo di riferimento, alle regionali del 2025 Giannetta aveva raccolto 5.471 preferenze nei 71 comuni del collegio. Alle suppletive avrebbe quindi aggiunto circa 2.755 voti.

È proprio su questi voti aggiuntivi che si concentra l'analisi di Travini pubblicata da Fanpage. Non sarebbero automaticamente tutti voti di Futuro nazionale: potrebbero comprendere una componente di elettori già vicini al centrodestra, ma che nelle precedenti elezioni avevano votato Forza Italia senza esprimere una preferenza personale per Giannetta.

In altre parole, il passaggio da 5.471 a 8.226 non può essere letto come un semplice travaso: «Giannetta ha guadagnato 2.755 voti, quindi Vannacci vale 2.755 voti».

La provenienza geografica dei voti diventa perciò importante. La ricostruzione di Travini sottolinea che una quota significativa dell'incremento sarebbe arrivata da Reggio città e da centri della costa nei quali la rete personale di Giannetta sarebbe stata meno determinante.

Quanto valgono i vannacciani “puri” nel risultato di Giannetta

È qui che nasce l'ipotesi di un voto d'opinione per Futuro nazionale, distinto dal voto personale al candidato. Ma anche questa componente va considerata con cautela, perché l'affluenza estremamente bassa modifica profondamente la composizione dell'elettorato che si presenta ai seggi. Per Travini «quei 2.755 voti sono Futuro nazionale, più una quota non misurabile di elettori azzurri che nel 2025 votavano la lista senza indicare preferenze, nel bacino elettorale più favorevole a Forza Italia e alla destra governativa del Sud».

Questa ipotesi porta gli elettori vannacciani “puri” (non influenzati dal candidato) «almeno 3,7 punti», ma considerando l'affluenza più bassa rispetto alle scorse regionali «la quota del partito salirebbe a circa 7,3 punti». Insomma, il generale – secondo questa analisi – rivendica di aver raggiunto l'11%, ma numeri alla mano il partito oscilla attorno al 7%, «sotto il 7,5-8,5% che i sondaggi danno a Futuro nazionale». D’altronde il centrodestra senza Vannacci ha superato il 50%: da questo punto di vista, le elezioni di Reggio Calabria «raccontano che Futuro nazionale esiste, ma dove comandano le reti rende meno che nei sondaggi». E forse le suppletive di Reggio Calabria non sono il miglior terreno di prova per il movimento del generale.

Il 22,34% di affluenza cambia la lettura del risultato

L’affluenza è probabilmente il numero più importante da affiancare all'11%.

Alle suppletive di Reggio Calabria hanno votato 77.165 elettori su 345.486 aventi diritto, con un'affluenza del 22,34%.

Una consultazione di questo tipo non presenta lo stesso elettorato delle politiche o delle regionali. La mobilitazione territoriale dei partiti strutturati può quindi avere un peso particolarmente elevato, mentre una parte degli elettori che normalmente partecipa alle elezioni può scegliere di non recarsi alle urne.

È uno degli elementi che rende prudente qualsiasi proiezione nazionale basata sul 10,94%.

Il risultato, tuttavia, contiene anche un altro elemento interessante: Futuro nazionale è riuscito comunque a superare il 10% in una competizione uninominale, dove il voto utile e la polarizzazione attorno ai candidati principali possono penalizzare le forze che corrono fuori dalle coalizioni maggiori.

Da questo punto di vista il dato non è irrilevante. La questione è stabilire quale parte di quel consenso sia trasferibile altrove.

Reggio Calabria era un territorio adatto a misurare Vannacci?

Qui l'analisi si fa ancora più complessa.

Futuro nazionale aveva trasformato le suppletive in una sorta di laboratorio politico. Vannacci aveva presentato la Calabria come il possibile punto di partenza della propria espansione elettorale e aveva evocato persino il modello della Sassonia.

Ma il collegio di Reggio Calabria aveva caratteristiche difficili da replicare su scala nazionale.

Innanzitutto c'era un candidato forte e conosciuto localmente, proveniente proprio dal principale partito della coalizione di centrodestra. Poi c'era una competizione uninominale: in palio non c'erano seggi da distribuire proporzionalmente, ma un solo posto alla Camera.

Il meccanismo ha un effetto evidente: un elettore che considera prioritario impedire la vittoria del campo avversario può essere portato a concentrare il proprio voto sul candidato ritenuto più competitivo.

Futuro nazionale, correndo da solo, non doveva soltanto dimostrare di avere un proprio elettorato. Doveva anche dimostrare di poter sottrarre abbastanza consensi al centrodestra da metterne in discussione la vittoria.

Non è successo: Roscioli ha superato il 51% e ha mantenuto il seggio nell'area politica di provenienza.

L'11% va quindi scomposto, non celebrato né cancellato

Il punto interessante del voto di Reggio è proprio questo: il 10,94% può essere contemporaneamente un risultato significativo per Futuro nazionale e un indicatore insufficiente per misurare il peso nazionale di Vannacci.

La prima considerazione è puramente elettorale. Al suo debutto con il proprio simbolo, Futuro nazionale ha superato il 10% in un collegio dove il centrodestra ha conservato il seggio. Il partito esiste quindi come soggetto elettorale autonomo e ha dimostrato di poter raggiungere una quota di consenso a due cifre in una competizione reale.

La seconda considerazione riguarda invece la trasferibilità del dato. Il candidato era un politico con una storia autonoma rispetto a Vannacci; l'affluenza era molto bassa; il collegio era fortemente caratterizzato dalle reti territoriali; il sistema era uninominale.

Per questo motivo, il 10,94% non può essere utilizzato senza ulteriori verifiche come sinonimo di «11% di Vannacci».

Lo stesso confronto con i sondaggi nazionali va fatto tenendo conto della natura completamente diversa dei due dati. Un sondaggio misura intenzioni di voto su un campione nazionale; una suppletiva misura il comportamento effettivo di una popolazione elettorale molto più piccola e territorialmente specifica.

Peraltro, nei mesi precedenti al voto alcune rilevazioni avevano collocato Futuro nazionale attorno al 7-8%. Un sondaggio Piave/Sigma pubblicato da Fanpage.it, per esempio, aveva rilevato il partito al 7,2%, mentre altre rilevazioni successive lo avevano portato più in alto.

Il vero banco di prova sarà il voto nazionale

Se l'obiettivo è capire quanto pesa davvero Vannacci nell'elettorato italiano, il dato più significativo non arriverà probabilmente da una singola suppletiva.

Sarà necessario osservare il comportamento dell'elettorato in una competizione nazionale, soprattutto in un sistema nel quale Futuro nazionale possa presentarsi come lista autonoma e ottenere una rappresentanza proporzionale al proprio consenso.

È lì che sarà possibile confrontare direttamente voti reali e sondaggi, verificare la capacità del partito di trasformare il consenso dichiarato in voti effettivi e soprattutto capire se l'elettorato di Vannacci sia distribuito in maniera omogenea oppure concentrato in determinate aree del Paese.

C'è poi una seconda variabile: la capacità di Futuro nazionale di sottrarre voti al centrodestra nelle aree dove la competizione tra coalizioni è più equilibrata.

È questo, più dell'11% di Reggio Calabria preso isolatamente, il dato che potrebbe chiarire il significato politico del nuovo partito.

Per ora, dunque, il voto calabrese consegna un numero certo e una domanda ancora aperta. Il numero è il 10,94% di Giannetta. La domanda è quanto di quel risultato appartenga alla rete personale del candidato e quanto rappresenti invece un elettorato autonomo di Vannacci.