Elisabetta Tripodi, ex sindaco di Rosarno, racconta la sua campagna elettorale sotto la vigilanza delle forze dell'ordine

Elisabetta Tripodi, ex sindaco di Rosarno, corre per il Pd nel collegio uninominale 7 di Gioia Tauro. In questa intervista spiega la sua vita sotto scorta e come, dopo una telefonata del segretario nazionale Matteo Renzi, ha accettato una sfida aperta che tenta di vincere andando oltre il partito. "La prima cosa che farò da deputata? Una proposta di legge per gli operai del porto di Gioia Tauro", afferma.