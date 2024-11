Il primo cittadino, Giovanni Calabrese: «I nostri impegni sono stati tutti rispettati e su questo richiederemo la fiducia ai cittadini».

A margine della conferenza stampa del sindaco di Locri Giovanni Calabrese sull’avvio della raccolta differenziata, lo stesso ha annunciato la sua ricandidatura alle prossime comunali, previste per fine maggio, confermando squadra e logo della lista vincente nel 2013. «La differenziata non sarà un regalo d’addio alla città - ha spiegato il primo cittadino - ma un atto dovuto e anche una verifica per noi». Calabrese sventola davanti a microfoni e telecamere il volantino con il programma presentato agli elettori 5 anni fa. «Questi impegni sono stati tutti rispettati - ha proseguito il primo cittadino - e su questo richiederemo la fiducia ai cittadini».