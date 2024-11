Un'altra sorpresa nella corsa alle primarie a Vibo Valentia. Il circolo del Pd di Piscopio sostiene il giovane notaio Antonio Lo Schiavo

"Si è riunito il circolo del Pd di Piscopio con ordine del giorno discussione su candidati alle primarie.Il confronto è stato sereno, è risultato chiaramente un nome su tutti: Antonio Lo Schiavo. Figura integerrima, stimato ed affermato professionista vibonese, giovane ricco di ideali, valori e idee. Lo Schiavo è pronto a lanciarsi in questa nuova sfida, vuole stare vicino alla gente, coinvolgerla, riportare la propria città a ritornare ad essere una vera comunità". Lo dichiara il segretario della sezione Giuseppe Cutrullà.



"Lo Schiavo rappresenta non solo un opportunità ma una speranza concreta di rinascita della città". Il circolo di Piscopio (frazione di provenienza dell'altro candidato Giamborino) all'unanimità sostiene il giovane notaio.



"Siamo stanchi della stessa gente che ci illude da tanti anni, ci sentiamo traditi da quelle persone che si sono serviti di noi in termini di consensi per raggiungere il potere e le stanze che contano, per poi sparire e rimanere sordi alle nostre grida -conclude Cutrullà - è ora di cambiare".