Il consigliere comunale del Pd Giovanni Russo esprime la sua soddisfazione per il via libera ai lavori giunto dal commissario straordinario al dissesto idrogeologico della Regione Calabria.

Vibo Valentia - "E’ stato una delle problematiche su cui mi sono battuto fin dal mio insediamento da consigliere comunale di opposizione, presentando numerose interrogazioni a riguardo e uno specifico ordine del giorno in data 26.09.2011 approvato dall’aula all’unanimità - si legge nella nota di Russo -Ecco perché sono molto soddisfatto dopo aver appreso di quanto fatto dall’ufficio del commissario straordinario delegato al dissesto idrogeologico della Regione Calabria".



"In virtù di un APQ con il Ministero all’Ambiente, il 25 novembre 2010 erano stati stanziati 2 milioni di euro per “Interventi di consolidamento nell’area di via Cancello Rosso e dell’Autostello” nel Comune di Vibo Valentia - continua - Un intervento i cittadini del popoloso quartiere di Vibo Valentia attendevano da decine di anni, oggi sta per diventare realtà. Lo scorso 30 marzo infatti, è stata finalmente espletata la gara per l’appalto dei lavori sopra indicati e, non appena saranno completati i dovuti controlli sull’impresa che si è aggiudicata i lavori, sarà aperto il cantiere".



"Esprimo pertanto grande soddisfazione per quanto fatto dall’Ufficio del Commissario Straordinario Delegato al Dissesto Idrogeologico della Regione Calabria e allo stesso tempo, mi sento di ringraziare in maniera obiettiva, quanto fatto, in questo caso, dall’assessore ai lavori pubblici del comune di Vibo Valentia e più in generale dai funzionari del suo settore, che hanno prestato la giusta attenzione ad una procedura assai complessa. Da parte mia la soddisfazione di poter annunciare ai concittadini del quartiere Cancello Rosso che le battaglie fatte in tutti questi anni con il loro supporto ( ricordo quelle fatte insieme al COMITATO CANCELLO ROSSO), iniziano a dare i loro frutti - conclude Giovanni Russo - Auspico ora che il Comune di Vibo Valentia mandi quanto prima in gara l’altro importante intervento di messa in sicurezza che interessa oltre che il Cancello Rosso, anche il territorio delle Vene- Triparni e di Piscopio. Da parte mia non mancherà anche in futuro l’attenzione affinché tutto possa andare a buon fine".