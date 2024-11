I pilastri di tale iniziativa si fondano sulla creazione di uno sportello aperto ai cittadini, sull'impegno per il coinvolgimento dei giovani alla vita sociale, civile e politica del paese

L'associazione denominata #farepervibovalentia, connotata già dal nome come un'associazione culturale senza simbolo di partito, nasce da un innovativo progetto pianificato da un gruppo di ragazzi, i quali, spinti dall'amore nei confronti della propria città, hanno deciso di rispondere al momento di disillusione che stanno vivendo da parte dei tanti politici che ne detengono l'amministrazione. I pilastri di tale iniziativa si fondano sulla creazione di uno sportello aperto ai cittadini , sull'impegno per il coinvolgimento dei giovani alla vita sociale, civile e politica del paese allargandosi anche ai processi decisionali.

La loro "mission"è quella di porre al centro del dibattito il valore della nostra città, la crescita personale delle nuove generazioni che rappresentano nei fatti le sfide decisive per garantire la qualità sociale e democratica nel nostro paese, soprattutto che evidenza le nuove proposte dei giovani che come loro hanno tanta voglia di fare e non di emigrare.

Qualche giorno fa è stata costituita e deliberata in assemblea dove i soci fondatori costituiscono il primo nucleo dei soci effettivi ed eleggono il consiglio direttivo: Samuele Borello, Chiara Mirabello,Carmelo candela, Loredana ferraro ,Carmen Cutrullá, Michelangelo Crigna, Arianna De Marco, Antonio gentile e Cristian Merlo. Gli stessi riuniti in assemblea eleggono alla carica di presiedente Nazzareno Zaccaria e alla carica di vice presidente Gianluca Massara.